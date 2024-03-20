晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 足球

世界盃資格賽》明戰吉爾吉斯 台灣隊長陳柏良：與年輕球員捍衛主場

2024/03/20 16:05

陳柏良（左起）與總教練懷特。（足協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪，明下午4點將於高雄市立楠梓足球場開踢，守土有責的台灣隊長陳柏良大戰前夕精神喊話，希望能與年輕球員團結在一起，全力捍衛主場。

台灣「魔法教頭」懷特（Gary White）今賽前記者會說：「想要看優秀的年輕球員，能夠踏上世界盃舞台。」他強調，從2月開始訓練，加上經歷阿曼、馬來西亞這兩場硬仗，許多年輕球員展現出天賦，各方面態度也都很棒，「吉爾吉斯實力堅強，面對這種勁旅是難得經驗，相信球員都準備好了，教練團也是，就讓年輕人跟著陳柏良這些老大哥學習更多經驗。」

特地返台參戰的陳柏良，對於接班新世代也有著相當大的期待，「這次多了許多年輕隊員，表現也都很好，希望比賽能夠延續練習的發揮，大家團結在一起。」35歲的台灣隊長認為，學弟們第一次到國家隊，若心態不穩容易影響場上表現，「台灣男足也應該要換血了，所以透過比賽和集訓，能年輕球員成長茁壯，臨場保持平常心穩定發揮，表現會越來越好。」

吉爾吉斯總教練塔科維奇（Sefan Tarkovic）說：「非常高興來到台灣，所有球員都完成備戰，這是場重要的比賽，我們要專注完成贏球目標。」隊長基欽（Valeriy Kichin）則直言，要拿下勝利，並帶給球迷最精彩演出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。