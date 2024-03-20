世界盃資格賽》明戰吉爾吉斯 台灣隊長陳柏良：與年輕球員捍衛主場

陳柏良（左起）與總教練懷特。（足協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪，明下午4點將於高雄市立楠梓足球場開踢，守土有責的台灣隊長陳柏良大戰前夕精神喊話，希望能與年輕球員團結在一起，全力捍衛主場。

台灣「魔法教頭」懷特（Gary White）今賽前記者會說：「想要看優秀的年輕球員，能夠踏上世界盃舞台。」他強調，從2月開始訓練，加上經歷阿曼、馬來西亞這兩場硬仗，許多年輕球員展現出天賦，各方面態度也都很棒，「吉爾吉斯實力堅強，面對這種勁旅是難得經驗，相信球員都準備好了，教練團也是，就讓年輕人跟著陳柏良這些老大哥學習更多經驗。」

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特地返台參戰的陳柏良，對於接班新世代也有著相當大的期待，「這次多了許多年輕隊員，表現也都很好，希望比賽能夠延續練習的發揮，大家團結在一起。」35歲的台灣隊長認為，學弟們第一次到國家隊，若心態不穩容易影響場上表現，「台灣男足也應該要換血了，所以透過比賽和集訓，能年輕球員成長茁壯，臨場保持平常心穩定發揮，表現會越來越好。」

吉爾吉斯總教練塔科維奇（Sefan Tarkovic）說：「非常高興來到台灣，所有球員都完成備戰，這是場重要的比賽，我們要專注完成贏球目標。」隊長基欽（Valeriy Kichin）則直言，要拿下勝利，並帶給球迷最精彩演出。

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