竹北博愛南風雨球場即將啟用 新球場宛如星際列車航站

竹北市長鄭朝方表示，市公所找出竹北城市的DNA，以科技星際的意象設計博愛風雨籃球場，近期即將開放。（竹北市公所提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市公所為打造健康活力的城市，以科技星際的意象設計，於博愛南籃球場原地興建風雨球場，進入完工驗收階段，昨（19）晚邀請中國醫藥大學新竹附設醫院團隊與公所團隊進行友誼賽，未來正式啟用後，歡迎球友們一起來揮灑汗水，展現竹北的熱情與活力。

竹北市長鄭朝方表示，公29公園中的博愛南籃球場，內有4座球場，使用率高。考量到市民熱愛籃球運動，在下班、放學後擠滿愛好者在此運動抒發壓力，原先僅規劃風雨球場，但也因為使用率高導致球場地坪變形，與先前洩水坡度過大，有如一座隆起的小山丘，在過去甚至有球友說感覺在這裡打球很像在爬山，運動過程中危險性提高。

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為推廣籃球運動提供良好活動場域，竹北市公所進行4座球場地坪翻修，並原地加蓋風雨棚架供3座球場使用；原本風雨頂蓋預計去年底完成，但為了整合地坪與周邊相關設施，一次到位改善到好，才展延於近期重新啟用。

鄭朝方說，公所以科技星際的意象設計博愛南風雨籃球場，嶄新面貌動感十足，輔以不時經過的火車，宛如星際列車航站，讓球友迫不及待想要在新球場大展身手。他特別邀請球場第一排的芳鄰中醫大新竹附醫與公所進行友誼賽，以試營運方式進行驗收與意見回饋。

同樣熱衷籃球運動的中醫大新竹附醫院長陳自諒，率12位醫師及13位行政部門團隊前來試打，陳自諒說，院內醫師都很喜歡打籃球，甚至自組籃球隊；博愛籃球場緊鄰醫院，方便醫護人員就近打球解壓，成為最有活力的團隊。

竹北市長鄭朝方表示，市公所找出竹北城市的DNA，以科技星際的意象設計博愛風雨籃球場，近期即將開放。（竹北市公所提供）

竹北市長鄭朝方表示，市公所找出竹北城市的DNA，以科技星際的意象設計博愛風雨籃球場，近期即將開放。（竹北市公所提供）

博愛南籃球場風雨球場進入完工驗收階段，竹北市公所昨（19）晚邀請中國醫藥大學新竹附設醫院團隊與市公所團隊進行友誼賽。（竹北市公所提供）

博愛南籃球場風雨球場進入完工驗收階段，竹北市公所昨（19）晚邀請中國醫藥大學新竹附設醫院團隊與市公所團隊進行友誼賽。（竹北市公所提供）

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