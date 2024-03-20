首爾開幕戰Live》大谷翔平第2棒DH對決達比修有 道奇0：0教士

第二局（道奇0：0教士）

2上，馬恩西敲安上壘，接著靠暴投上到二壘，不過達比修有接下來穩住陣腳，三振赫南德茲，奧特曼左外野飛球出局，海沃德三壘方向飛球遭接殺，道奇留下殘壘。

第一局（道奇0：0教士）

1下，柏格茲左外野方向飛球遭接殺，小塔提斯滾地球出局，柯朗沃斯遭三振，葛拉斯諾首局飆出三上三下。

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1上，貝茲1好3壞後靠著達比修有違反投球時間限制上到一壘，大谷翔平游擊方向滾地球，貝茲遭封殺，大谷翔平靠野手選擇上壘，佛里曼遭三振，兩出局。史密斯左外野方向飛球遭接殺，三出局。

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕2024年大聯盟例行賽正式點燃戰火，今年開幕戰移師南韓首爾舉行，國聯西區兩支勁旅道奇與教士在高尺巨蛋交手，二刀流球星大谷翔平擔任第2棒指定打擊，生涯首度交手日職火腿時期前輩達比修有。

教士日籍王牌達比修有生涯第4度榮膺開幕戰先發，熱身賽先發3場，總計9.1局失3分飆10次三振，防禦率為2.89。道奇則派出休賽季從光芒交易而來的強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow），他在熱身賽3度登板累積10局失1分，防禦率0.90，送出14次三振3次保送。

道奇先發打線

1.貝茲（Mookie Betts） 游擊手

2.大谷翔平 指定打擊

3.佛里曼（Freddie Freeman） 一壘手

4.史密斯（Will Smith） 捕手

5.馬恩西（Max Muncy） 三壘手

6.赫南德茲（Teoscar Hernández） 左外野

7.奧特曼（James Outman） 中外野

8.海沃德（Jason Heyward） 右外野

9.拉克斯（Gavin Lux） 二壘手

先發投手：葛拉斯諾（Tyler Glasnow）

教士先發打線

1.柏格茲（Xander Bogaerts） 游擊手

2.小塔提斯（Fernando Tatis Jr.） 右外野

3.柯朗沃斯（Jake Cronenworth） 一壘手

4.馬查多（Manny Machado） 指定打擊

5.金河成 游擊手

6.普洛法（Jurickson Profar） 左外野

7.坎普沙諾（Luis Campusano） 捕手

8.韋德（Tyler Wade） 三壘手

9.梅里爾（Jackson Merrill） 中外野

先發投手：達比修有

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