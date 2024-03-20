棒球》台中成棒獲贊助更名「台中台壽霸龍」今全新出發

台中成棒獲中信銀及台壽贊助更名「台中台壽霸龍」今全新出發。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中成棒隊獲中信銀行及台灣人壽贊助，更名「台中台壽霸龍成棒隊」，今日世界棒壘總會執行副會長、亞洲棒球總會長暨中華棒球協會理事長辜仲諒與台中市長盧秀燕等人攜手揭曉新隊名與新視覺，辜仲諒發豪語盼支持成棒提高台灣棒水準，終極目標推動台灣棒球成世界第一；盧秀燕則感謝企業支持，讓台中的棒球能更優質發展。

台中成棒隊在2019年成立，目前有包括陽耀勳、張正偉等25名球員，今年獲中信銀及台灣人壽冠名贊助，隊名更名「台中台壽霸龍成棒隊」，球員穿著新球衣與球隊主視覺首亮相。

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台灣人壽董事長鄭泰克指出，台中是世界棒球之都，在台灣的棒球運動中也佔一席之地，這次與中信銀合作贊助台中成棒隊，盼提昇業餘棒球隊的水準，隊名取「霸王龍」英文隊名是ALOONG，取其霸氣有自信，盼2.0版的球隊能揮出更好的成績。

辜仲諒指出，他現在是世界棒壘總會副會長，他的目標是世界棒壘總會理事長，他對盧秀燕說，「妳的目標是總統」，目標都是希望台灣更好，他盼把台灣棒球發揚光大，支持成棒讓台灣棒球水準提高，目標讓台灣棒球達到世界第一。

盧秀燕則強調，台中發展6級棒球，從迷你棒球、學生聯賽、社區棒球、成棒、職棒及不老棒隊，推廣棒球風氣，棒球不只是國球，更是台中的「市球」，她感謝中信銀及台灣人壽贊助台中成棒隊，讓棒球運動能更優質發展。

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