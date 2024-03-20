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T1》 素還真即將現身主場週 台南獵鷹首度聯名霹靂布袋戲

2024/03/20 16:58

台南獵鷹主場週首度聯名霹靂布袋戲。（獵鷹提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台南台鋼獵鷹3月底即將迎來「霹靂鷹世代」主題週，也是霹靂布袋戲首次與職籃運動聯名，3月30日當天邀請霹靂國際多媒體總經理黃亮勛擔任開球嘉賓，開場表演安排在地鳳天神鼓太鼓隊，透過鼓樂搭配霹靂布袋戲主題曲，與素還真等經典戲偶融合，用氣勢壯闊的戲曲轟動南台灣。

獵鷹球團表示，除了場內熱戰，場外也有「鷹雄武林會」，熱情球迷化身的鷹援軍們有機會與霹靂布袋戲人偶及職籃球星互動，拍照打卡並說出隱藏密語，即可獲得獵鷹精美小禮品，並製作「霹靂鷹雄劇場」小戲台，讓到場的鷹援軍體驗傳統技藝的新世代面貌。聯名商品則推出「霹靂鷹世代主視覺浴巾」，滿額還有機會獲得獵鷹與職棒雄鷹球星限量簽名紀念球。另外若是勝場，屆時球隊將丟簽名小籃球以及簽名比賽用球，第二天還有賽後擊掌會，獵鷹球團強調，每位鷹援軍的支持都是南人們精神糧食，期待下週共同捍衛台南家園。

獵鷹主場接駁車服務開放預約，高鐵台南站接駁車採「預約制」，截止時間為3月27日中午12：00，比賽當日13：00於二號出口集合發車。保安火車站接駁車為「免預約」搭乘，集合地點為Youbike保安轉運站，同樣13：00準時發車。

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