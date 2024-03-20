MLB》昔日子弟兵柳賢振帶名產來敘舊 道奇教頭當場品嘗比讚

羅伯斯。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與教士在首爾高尺天空巨蛋進行開幕戰，曾效力道奇6年的南韓左投柳賢振今賽前也到球場與昔日教頭、隊友敘舊。

根據南韓媒體報導，道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）抵達南韓後就透過媒體對柳賢振喊話：「看到報導的話就跟我聯絡吧！」近期忙於韓華鷹春訓的柳賢振還隔空打趣回應：「我會去打聽一下聯絡方法。」

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師徒倆今終於在賽前相見歡，羅伯斯帶著燦爛的笑容擁抱這位南韓強投，柳賢振不忘盡地主之誼，帶來韓華主場所在地大田有名的麵包來給教練品嘗。

「（說到）大田不就是麵包嗎？」柳賢振如此表示。而爽朗的羅伯斯收下後笑道：「太棒了（Very nice!）」，隨即馬上拆開包裝當場品嘗，一邊吃還一邊豎起大拇指比讚。

除了羅伯斯外，柳賢振也與不少前隊友包括赫南德茲（Kike Hernández）等人一一擁抱敘舊，「好久沒見到了，大家都很歡迎我，真的很感謝。」

今年重返韓職的柳賢振對於大聯盟例行賽首度在家鄉登場直言「完全無法想像」，他認為，這是一件非常值得開心的事，對於韓國球迷來說，這兩場系列賽像是慶典，「希望大家能夠好好享受，雖然不是每年都會舉行，但希望常常有這樣的比賽。」

튀소는 못 참지 로버츠 감독 한화 이글스 감독 지원 가능각 pic.twitter.com/LyX60x2Cpd — 김근한 （@KGH881016） March 20, 2024

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