晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》昔日子弟兵柳賢振帶名產來敘舊 道奇教頭當場品嘗比讚

2024/03/20 17:34

羅伯斯。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與教士在首爾高尺天空巨蛋進行開幕戰，曾效力道奇6年的南韓左投柳賢振今賽前也到球場與昔日教頭、隊友敘舊。

根據南韓媒體報導，道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）抵達南韓後就透過媒體對柳賢振喊話：「看到報導的話就跟我聯絡吧！」近期忙於韓華鷹春訓的柳賢振還隔空打趣回應：「我會去打聽一下聯絡方法。」

師徒倆今終於在賽前相見歡，羅伯斯帶著燦爛的笑容擁抱這位南韓強投，柳賢振不忘盡地主之誼，帶來韓華主場所在地大田有名的麵包來給教練品嘗。

「（說到）大田不就是麵包嗎？」柳賢振如此表示。而爽朗的羅伯斯收下後笑道：「太棒了（Very nice!）」，隨即馬上拆開包裝當場品嘗，一邊吃還一邊豎起大拇指比讚。

除了羅伯斯外，柳賢振也與不少前隊友包括赫南德茲（Kike Hernández）等人一一擁抱敘舊，「好久沒見到了，大家都很歡迎我，真的很感謝。」

今年重返韓職的柳賢振對於大聯盟例行賽首度在家鄉登場直言「完全無法想像」，他認為，這是一件非常值得開心的事，對於韓國球迷來說，這兩場系列賽像是慶典，「希望大家能夠好好享受，雖然不是每年都會舉行，但希望常常有這樣的比賽。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。