南投國際撐竿跳高競賽 鳥人競高美國稱王、日本奪后

女子則組第一名日本隊諸田實咲（右2），另外日本隊小林美月（左2）、泰國隊Chayanisa CHOMCHUENDEE（右1）同列第二名，由草商校長張正彥（左1）頒獎。 （記者陳鳳麗攝）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕第27屆南投國際撐竿跳高比賽，9國42名好手今天在草屯商工同場比高，男子組由美國選手Trevor Stephenson 以5公尺40奪冠女子組則由日本紀錄保持人諸田實咲以4公尺36稱后，可惜2人皆未能破大會紀錄，台灣選手黃湧富則以5公尺20獲男子組季軍獎牌。

南投國際撐竿跳高比賽今天在草屯商工舉行，今年參加的好手，包括：美國NCAA撐竿跳全美冠軍選手Branson Ellis、美國田徑賽全美第3名Marissa Kalsey、日本2023年U20冠軍北田琉偉、小林美月、日本女子撐竿跳紀錄保持人諸田實咲、韓國青年撐竿跳全國冠軍金燦文、菲律賓U23撐竿跳全國冠軍Hokett Delos Santos。另有馬來西亞男女撐竿跳全國冠軍、印尼男子撐竿跳全國冠軍及香港男子組女子組紀錄保持人，泰國隊也有去年該賽的冠軍得主。

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各國選手經鏖戰，最後由美國男選手Trevor Stephenson，及日本女選手諸田實咲，在確定奪冠後，挑戰打破南投國際撐竿跳高競賽的大會紀錄，不過Trevor Stephenson在5公尺50就3跳失敗，未能更上一層樓打破5公尺60的大會紀錄，而諸田實咲在跳過4公尺36後，直接挑戰4公尺46，希望破4公尺45的大會紀錄，但也三跳失敗。

男子組前三名，分別為美國隊Trevor Stephenson、印尼隊Idan Fauzan Richsan、台灣隊黃湧富。女子則組第一名是日本隊諸田實咲，另外日本隊小林美月、泰國隊Chayanisa CHOMCHUENDEE同列第二名。

男子組第一名是美國隊Trevor Stephenson（右3）、第二名印尼隊Idan Fauzan Richsan（左1）、第三名是台灣隊黃湧富（右1），由校長張正彥（左1）頒獎。（記者陳鳳麗攝）

日本選手諸田實咲跳過4公尺36的高度。（記者陳鳳麗攝）

美國男選手Trevor Stephenson挑戰5公尺50失敗，最後以5公尺40拿下第一名。（記者陳鳳麗攝）

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