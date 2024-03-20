MLB》大谷翔平雙安率道奇奪首勝 勝利一擊刺穿手套超離奇

大谷翔平對決達比修有。（法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕大聯盟首爾開幕戰今天開打，道奇隊大谷翔平用2024年首安棒打達比修有，單場雙安外帶1打點、1盜壘，加上隊友強勁球離奇「擊破」一壘手手套形成幸運的致勝一擊，聯手在8局攻下4分大局，終場以5：2擊敗教士隊，2024年球季旗開得勝。

達比修昨天首次對決大谷翔平，首局用外角指叉球讓大谷擊出內野滾地球，3局第2打席的高角度直球則被逮到，大谷擊球初速181公里的安打，兩人總計對決2打數，大谷繳出1安打、1盜壘，佔了上風。

請繼續往下閱讀...

大谷翔平。（路透）

3局下，教士隊韋德四壞上壘，再靠暴投踏上二壘，柏格茲敲適時安打，送回全場第1分。4局上達比修受三壘手傳球失誤連累，在跑者攻佔三壘被海沃德敲高飛犧牲打追平戰局，因而退場休息，總計72球僅投3.2局，被敲2支安打，送出3次三振和3次四壞，失掉1分非自責。

今天是達比修生涯第4次扛開幕戰先發，追平田中將大並列日本投手最多紀錄，但4次都無法拿到勝投。

教士隊在4局下攻佔滿壘，靠雙殺打送回超前分，道奇隊一路苦戰到8局上，打線終於爆發，赫南德茲在滿壘用高飛犧牲打送回追平分，拉克斯的滾地球意外「刺穿」教士隊一壘手柯朗沃斯的手套，道奇隊跑回超前分，大谷再補上適時安打，猛攻4分大局，奠定勝基。

大谷翔平。（法新社）

達比修有。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法