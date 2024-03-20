台鋼科大成立籃球隊 聘洪啟超擔任總教練

台鋼科技大學將成立籃球隊，今天宣布聘請前P. LEAGUE+高雄鋼鐵人籃球隊代理總教練洪啟超擔任總教練。（台鋼科大提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕台鋼集團入主台鋼科技大學後，將成立籃球隊，今天宣布聘請前P. LEAGUE+高雄鋼鐵人籃球隊代理總教練洪啟超擔任台鋼科大首任籃球隊總教練，為國內籃壇培育新血。

2021年台鋼集團成立台鋼獵鷹籃球隊，並加入T1聯盟職業賽事，致力深耕培養基層籃球，集團去年5月挹注資金高苑科大得以解除專輔，今年2月教育部同意更名為台鋼科大，成為台鋼集團旗下文教事業之一。

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台鋼科大校長陳天惠表示，台鋼集團繁鷹計畫提供4年免學雜費或國立大學收費，免住宿費，並提供助學金，畢業保障就業等條件給予弱勢學子及一般生，讓今年的招生戰挹注無數助力。

休閒運動管理系主任廖清海表示，台鋼集團4大產業中的台灣健康運動（THG）旗下台鋼獵鷹、台鋼雄鷹、優競健身等企業，皆陸續與該系簽訂產學合作、贊助計畫，休運系學生在運動產業將有更多實務學習機會。

近日台鋼雄鷹提供台鋼科大棒球隊員比賽球衣、練習用球等，台鋼獵鷹也提供籃球隊總教練人力、主場工讀機會等，一起攜手向下紮根，讓台鋼科大起飛。

陳天惠表示，台鋼獵鷹、台鋼雄鷹訓練基地、球員住宿等，都已在台鋼科大校區內完成規劃，即將動工興建，他強調，台鋼科大棒、籃球隊在國內大學球壇享有盛名，未來在職業球團提供的技術指導及資源挹注上，將為國內競技運動及職業運動注入更多的生力軍。

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