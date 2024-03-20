足球》向國腳們道歉！足協允諾兩週內匯款解決積欠比賽費用和獎金

台灣男足。（資料照，足協提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕針對立委黃國昌向財政部檢舉足球協會積欠國腳2022年比賽費用和獎金，要求應徹查此案，足協下午發聲明向受影響的國家隊球員們道歉，並允諾兩週內匯款解決積欠比賽費用和獎金。

足協解釋，行政院副院長鄭文燦111年11月8日接任足協理事長，同年12月30日提出書面辭呈，並於112年1月9日經理事會同意通過；至於體育署署長鄭世忠則是在111年11月28日經理事會通過擔任足協秘書長，並於112年1月9日理事會隨鄭文燦理事長提出辭呈，但經理事會慰留協助選舉事務，才於2月2日向足協代理理事長辭職。

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有關球員收到111年扣繳憑單，是足協112年2月6日報稅截止日傳送國稅局，並非在前理事長鄭文燦任內發生。且在會務處理上，理事長未親自經手單據核銷，是由秘書長覆核單據正確性；單據核銷後，由財務長整理清單上網報稅，「足協在此為稅務行政疏失以及未能即時付款向所有球員們致歉，本會也將於4月底前向國稅局完成稅務更正。」

針對目前多項爭議，足協強調將扛起所有責任，「發送出賽球員出場費與激勵獎金的決定，是在108年1月10日足協理事會所決定，並非是鄭文燦前理事長任內的決定。111年12月，台灣男足對泰國國際友誼賽時，足協因累積債務導致已無現金流可支應出場費及激勵獎金等相關費用。」

足協將針對111年男足泰國移訓暨友誼賽、五人制男子潛力培訓隊賽前國內集訓暨科威特參加2022五人制亞洲盃決賽、企甲聯賽年度個人及團體獎項獎金、木蘭聯賽年度個人及團體獎項獎金、台乙聯賽個人及團體獎項獎金、訓練中心計畫、講習講師費、會議出席費、各賽事工作費，於兩週內匯款。

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