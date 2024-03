MLB》大谷翔平道奇首安+首盜出爐 愛妻田中真美子與婆婆擊掌慶祝

Shohei Ohtani's first hit as a Dodger! #SeoulSeries pic.twitter.com/tHaep5ZbPo

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟首爾海外開幕戰今天點燃戰火,道奇日籍二刀流球星大谷翔平3局上從教士日籍強投達比修有手中敲出轉隊及本季首安,現場觀賽的大谷愛妻田中真美子也與婆婆一起擊掌慶祝。

大谷翔平敲出轉隊首安。(路透)

大谷翔平在15日曝光新婚妻子身分,就是前日本女籃國手田中真美子後,這次隨丈夫到南韓後,也成為媒體捕捉焦點。田中真美子今天也現身高尺巨蛋看球,身旁坐的是大谷翻譯水原一平妻子和大谷雙親也都坐在同一排觀戰,「大谷應援團」眾人都穿著道奇球衣為大谷加油。

大谷翔平首局首打席敲出游擊方向滾地球,導致開路先鋒貝茲遭封殺,他則是靠野手選擇上壘,3局上再度上場打擊,第2打席與達比修有對決時曾擊出超大號界外全壘打,田中真美子從驚喜到失望的一瞬間和一舉一動都被現場轉播單位全都拍了下來。

大谷翔平瞄準第5球94.7英哩的伸卡球,敲出擊球初速112.3英哩(約180.7公里)右外野安打,本季和轉隊首安出爐,並首次盜壘也隨後達成,這也是大谷日美生涯通算百盜。田中真美子看到丈夫敲安後樂開懷,與婆婆和公公一同擊掌慶祝。

