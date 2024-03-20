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PLG》新北國王向聯盟及球迷道歉！承擔林書豪違規治療15萬元罰款

2024/03/20 19:32

林書豪。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕PLG職籃聯盟人氣球星林書豪因足底筋膜炎養傷復健，卻驚傳違規靜脈雷射（ILIB）治療爭議，昨晚聯盟懲處他被禁賽5場、罰款15萬台幣，今日新北國王坦承安排治療疏失，除了向聯盟及球迷道歉，並承擔支付林書豪罰款。

新北國王發表聲明：「團隊疏失導致此次爭議，在此再次鄭重向受影響之旗下球員林書豪，以及P. LEAGUE+聯盟，和支持新北國王籃球隊與關心台灣體育的社會大眾道歉；球隊安排林書豪進行靜脈雷射療法之當下，球隊及球員皆不知情此為違反WADA（世界運動禁藥管理機構）規定之療法，導致此次爭議及後續球員受到懲處，甚至影響其名聲與權益，新北國王除鄭重道歉外，也將主動承擔聯盟公告針對球員之罰款新台幣拾伍萬元整。」

依WADA公佈的禁止清單，靜脈雷射屬於「M1.3透過物理或化學方法對血液或血液成分進行任何形式的血管內操作」，為運動員任何時候（賽內及賽外）都禁止使用的方法，因此對於聯盟裁罰新北國王虛心接受，但強調球隊絕不會允許旗下球員接觸違禁品，安排此次療程目的僅為協助傷勢恢復，並無任何增強運動表現意圖，而且沒有使用任何WADA禁用藥物，「此次事件中不存在任何使用禁藥疑慮，特此向社會大眾澄清說明。」

新北國王直言，此次案件為球隊知識與觀念不足造成的嚴重疏失，近期將安排專業人士講座為全體人員加強教育訓練，並在未來球隊安排醫療行為，嚴格審視合作醫師是否具備運動醫療專業認證，尋求正確的運動醫療合作。

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