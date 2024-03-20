網球》謝淑薇后臨天下再出擊 邁阿密女雙頭號種子首戰西俄聯軍

謝淑薇（左）、梅騰絲。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇上週攜手比利時梅騰絲（Elise Mertens）在印地安泉網賽奪冠，本週順勢重返女雙世界球后，這對最佳拍檔即將在邁阿密出擊，「台比聯軍」同樣榮膺女雙頭號種子，首戰西班牙布莎（Cristina Bucsa）／俄國潘諾娃（Alexandra Stepanova） ，被看好預約16強門票。

謝淑薇與梅騰絲本賽季狀況甚佳，今年元月首度贏得澳洲公開賽大滿貫女雙冠軍，並揮別中東地區小低潮，轉戰北美西岸沙漠綠洲強勢反彈，默契升溫的「謝梅配」橫掃群芳，5連勝、1盤未失第二度合力贏得印地安泉金盃。本週這組全球排名頂尖的夢幻搭檔期許乘勝追擊，在同屬WTA千分等級大賽的邁阿密再創佳績，締造接連包辦「陽光雙賽」的壯舉，也讓職業生涯第9度坐上女雙No.1寶座的小薇，順勢開出后臨天下的慶祝行情。

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邁阿密女雙32籤，台將除了一姊謝淑薇領銜，詹皓晴與墨西哥歐爾摩絲（Giuliana Olmos） 同在上半籤表，首戰俄國人馬亞歷山卓娃（Ekaterina Alexandrova）／克羅瑪查娃（Irina Pavlovna Khromacheva）； 吳芳嫺／烏克蘭奇琴諾克（Nadiia Kichenok）對決日本青山修子／塞爾維亞克魯尼琪（Aleksandra Krunic）。

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