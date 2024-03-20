瑞士賽》王子維不敵印度球王 盧明哲／唐凱威扳倒美國組合晉級

王子維。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣「羽球王子」王子維今天在超級300系列瑞士公開賽首輪，和印度前球王斯里坎特（Kidambi Srikanth）激戰兩局以17：21、18：21落敗，無緣晉級16強。

世界排名24的王子維兩週前在法國公開賽演出驚奇，擊敗世界球王安賽龍，可惜不敵泰國一哥昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），無緣前進4強。

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上週的全英公開賽王子維碰上行李延遲送達的情況，讓他在首戰只能穿著蠟筆小新練習衣上場，連球拍、球鞋都是跟隊友借的，最終不敵日本渡邊航貴首輪止步。

這週轉戰瑞士，王子維日前不忘曬出行李準時抵達的照片，這週能用自己的裝備上陣，首輪碰上世界排名27的斯里坎特，王子維以1勝5負居下風。

王子維今首局一度以10：15落後，隨後他連拿6分超車，可惜該局尾聲換他陷入亂流，最終以17：21讓出。第2局王子維一度8：3領先，只是自己失誤偏多，被對手有機會趕上，最後關頭的發揮也不理想，最終以18：21敗下陣來。

至於另一男單好手蘇力揚以19：21、12：21不敵馬來西亞名將李梓嘉。

雙打方面，世界排名75的盧明哲／唐凱威以21：11、21：19扳倒排名43的美國組合邱愷翔／約書亞．元，闖進16強。但下一戰有硬仗要打，將碰上頭號種子、世界排名第9的印尼菲克里（Muhammad Shohibul Fikri）／馬拉納（Bagas Maulana）

女雙組合，許雅晴／林琬清以21：16、21：10輕取法國賈克柏（Elsa Jacob）／波格南特（Camille Pognante）。

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