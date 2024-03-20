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JHVL》國中排球甲級聯賽總決戰 3月22日首度移師雲林開打

2024/03/20 21:20

雙十國中將挑戰隊史第十冠。（高中體總提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕HBL高中籃賽熱血落幕，112學年JHVL國中排球聯賽總決戰，3月22至24日將在雲林縣立體育館接力登場，這也賽史自82學年度舉辦以來，甲級決賽30年來首度移師雲林縣，男生組、女生組各六強勁旅都已進入最後備戰階段，選手們將全力以赴爭取最高榮譽的年度總冠軍。

本屆男生組六強，包括新北市立鶯歌國中、台北市立北安國中、屏東縣立內埔國中、桃園市立八德國中、高雄市立福誠高中以及苗栗縣立苑裡高中。女生組前六強則為台中市立雙十國中、新北市立大觀國中、雲林縣立建國國中、屏東縣立新園國中、新北市立積穗國中以及台北市立明湖國中。

高中體總表示，按照籤位，第一及第二種子首日輪空，其他4隊先捉對廝殺，勝隊取得晉級資格與第一、二種子拚搶冠軍賽門票；另兩支落敗的球隊則於隔日爭取第五名。男、女生組的前二種子，鶯歌國中、苑裡高中及雙十國中、明湖國中首日可隔山觀虎鬥，觀察對手來進行準備。

男生組上學年度拿下第三的新北市鶯歌國中今年來勢洶洶，複賽狂奪7連勝，即便對陣上學年度冠軍內埔國中，仍以直落3橫掃對手，唯有對上苑裡高中失掉兩局，最終照樣取得勝利，以複賽第一名進入決賽。北安國中複賽3 ：1擊敗內埔國中，雙方22日即將再次正面對決，攸關四強門票，勢必碰撞出精彩火花。

女生組上季完成三連后的雙十國中，本屆依舊霸氣十足，複賽勇奪7連勝，其中有五場比賽直落3贏球，強勢拿下複賽第一。雙十國中隊史已獲9座冠軍，今年如果順利衛冕，不但是隊史第二度四連霸，也將集滿第十冠，勢必要頂住壓力全力衝刺。

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