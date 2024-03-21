羽球》與戴資穎等女單F4成員的競爭 球后安洗瑩：我落後一步...

陳雨菲（左起）、山口茜、戴資穎、安洗瑩。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕南韓球后安洗瑩在超級1000全英羽球公開賽無緣衛冕，不過她坦言歐洲行讓自己收穫良多，希望能以更好的姿態迎接奧運。

安洗瑩在年初首站大馬公開賽勇奪本季首冠，隔週的印度站打到8強退賽，3月的法國賽重返賽場再度封后，全英賽則是4強不敵日本名將山口茜。

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安洗瑩19日返抵南韓在機場受訪時表示，「雖然1月的比賽（印度賽）我棄權了，但這次堅持到了4強，因此自信也有所提升，更加期待之後的表現。」

對於這次的歐洲行，安洗瑩指出，「比起因傷而擔心和緊張，對於能取得好成績感到滿足，如果奧運打得像全英賽4強的話可能會覺得遺憾，幸好在奧運前參加了比賽。」

此外安洗瑩更說，在漫長的比賽與多拍來回中，雖然膝蓋還是會痛，「但我覺得這就是我打羽球的理由，我堅持下來了，學到很多東西。」

法國賽的場地正是今年巴黎奧運的場館，在此奪冠的安洗瑩說，「因為是奧運的場地，所以有了『再打一場』的想法，即使輸了也要傾盡一切。很期待四個月後的奧運我會以什麼樣的面貌回歸，一定要以更好的狀態回來。」

身為奧運奪冠熱門，安洗瑩也被問及與台灣一姐戴資穎、中國陳雨菲、以及山口茜之間的競爭，對此她說，「大家都在不斷分析，但我覺得自己落後了一步，我覺得非常遺憾。」

安洗瑩下一站預計是4月初的亞錦賽，接下來則視身體狀況出賽，她表示為了成為頭號種子會繼續參賽，但如果能保持世界第一的位置，不打算參加太多比賽。

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