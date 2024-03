MLB》大谷翔平愛妻觀戰成焦點 美媒：像去看超級盃的泰勒絲

田中真美子現身觀眾席。(美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕大谷翔平昨在首爾開幕戰迎來效力道奇的初登場,場邊的愛妻田中真美子再次成為焦點,也被拿來與流行天后泰勒絲(Taylor Swift)相比。

大谷翔平昨擔任道奇第二棒指定打擊,5打數敲出2安打貢獻1分打點、另有1次盜壘,賽後打擊率4成,道奇以5:2逆轉教士收下開門紅。

請繼續往下閱讀...

田中真美子這次陪同大谷翔平一同到南韓,從準備搭機時曝光真面目那刻以來,一舉一動都成為焦點,昨天道奇與教士迎來例行賽首戰,她也再度與翻譯水原一平的妻子一同現身觀眾席觀戰。

大谷翔平以10年7億美元合約加盟道奇,轉隊首秀備受矚目,不過鋒芒似乎有點被愛妻蓋過,昨轉播鏡頭不時帶到田中真美子,捕捉她對丈夫打席的種種反應,從對大谷界外飛球的眼神期待到看見敲出首安興奮與身旁眾人鼓掌慶祝,都成為社群瘋傳的畫面。

田中真美子成為場邊「嬌」點,也讓外界聯想到與NFL堪薩斯酋長明星近端鋒T.凱爾西(Travis Kelce)交往的歌手泰勒絲(Taylor Swift),《Just Baseball》記者萊昂斯(Patrick Lyons)昨賽後就忍不住在推特表示,「田中真美子在首爾系列賽第一戰的鏡頭跟泰勒絲在超級盃一樣多。」

Mamiko, Shohei Ohtani's wife, reacting to his first moments as a Dodgerpic.twitter.com/QIuzyTYi7V