MLB》轉隊道奇首秀繳雙安1打點 大谷翔平：贏球是好的開始

大谷翔平。（法新社）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍二刀流大谷翔平今天在大聯盟首爾海外開幕戰，單場繳出雙安，本季首打點和首盜都雙雙出爐，幫助球隊終場以5：2逆轉擊敗教士。大谷翔平賽後受訪表示，這是一個好的開始。

大谷翔平今天生涯首度對決日本前輩達比修有，對決2打席敲出1支安打，大谷在3局上第2打席瞄準達比修有94.7英哩的伸卡球，敲出擊球初速112.3英哩（約180.7公里）右外野安打，本季和轉隊首安出爐，首次盜壘隨後達陣，這也是大谷日美生涯通算百盜。

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對於與達比修有的首度對決，大谷翔平表示，自己原本想要和前輩致意一下，但有投球計時器所以不方便，直到自己上壘後才向他點頭打招呼，他認為前輩的投球很不錯，慶幸自己有敲出安打，不過身體還有些僵硬。達比修有則是盛讚小老弟擊球非常強勁，很了不起。

大谷翔平認為開幕戰能贏球對球隊而言是一件好事，因為他們堅持到了最後才能上演逆轉勝。總教練羅伯斯（Dave Roberts）也大讚大谷翔平的表現，「他從春訓就展現出出色的擊球能力，我想他今後也會表現得很好。」羅伯斯也坦言8局上靠著「手套破洞」出現致勝一擊，這實在是十分幸運。

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