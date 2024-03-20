中職》尹柏淮關鍵三振王柏融！ 獅隊1分差險勝台鋼

統一獅1分差險勝台鋼。（統一獅提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕台鋼雄鷹和統一獅隊公辦熱身賽交手，獅隊2局靠著林佳緯滿壘保送搶得先機，而台鋼則有洋砲魔鷹6局下追平。雙方你來我往，8局上林祖傑安打讓獅隊一度超前，9下獅隊年輕投手尹柏淮驚險解決危機，終場獅隊5:4贏球。

獅隊洋投布雷克日前因陪產，3月中才向球隊報到，此役狀態不差，2局投球任內投31球、4次三振和1次四壞球保送，無失分。

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布雷克。（統一獅提供）

台鋼日籍洋投笠原祥太郎前2局就投4保送，2局上被潘傑楷、林靖凱安打，又保送林岱安，滿壘時面對林佳緯又保送，獅隊領先1分。笠原5局送出3三振、4保送，失1分。

6局下，獅隊由劉軒荅接替投球，台鋼曾子祐、陳文杰和魔鷹連3打席敲安，其中魔鷹的安打帶有1分打點。連同三振王柏融在內，劉軒荅連續拿下3出局數，台鋼該局只拿1分。

7局上輪到獅隊攻勢，台鋼巫柏葳投球任內，陳傑憲保送、林安可敲安，代打陳重廷犧牲觸擊。2出局後黃勇傳選到保送，獅隊滿壘，代打邱智呈適時安打帶回2分，但跑者黃勇傳被夾殺出局。

台鋼7局下也有攻勢，鄭鈞仁登板，首位打者杜家明被保送，暴投上二壘。吳明鴻接著敲安，獅隊換投為李其峰，曾子祐擊出個人單場第2支安打，帶1打點，陳文杰高飛犧牲打追平。台鋼攻勢持續，魔鷹遭觸身球保送，葉保弟右外野方向適時安打，幫助球隊一舉超前。王柏融接著擊出滾地球出局，個人公辦熱身賽12支0。

8局上，陳暐皓連投2次保送，何恆佑適時安打，幫助獅隊追平。2出局後，林祖傑中間方向安打，獅隊又取得領先。

9局下，獅隊推出尹柏淮把守最後半局，他卻連續把曾子祐、陳文杰保送上壘，郭永維界外飛球出局，葉保弟遭151公里快速直球三振，尹柏淮接著三振王柏融，驚險守住1分差。

林岱安。（統一獅提供）

林靖凱。（統一獅提供）

尹柏淮。（統一獅提供）

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