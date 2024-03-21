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潛水》自由潛水深度賽小琉球海域落幕 「國旗女孩」侯一明封后

2024/03/21 00:53

侯一明在恆重雙蹼下潛項目CWTB以68米成績出色地完成這次潛水。（台灣自由潛水發展協會提供）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕第3屆台灣盃自由潛水深度賽18日起於小琉球海域舉辦，3天賽事於20日落幕，今年持續邀請國際好手前來競技，且因為賽前有選手宣告深度突破國家紀錄，因此賽事也形成國家紀錄挑戰賽，國內明日之星、台大兒科醫師謝新英挑戰前輩連林嵐所創下的無蹼潛水的55公尺紀錄，宣告將挑戰56公尺深度，可惜最終與創紀錄失之交臂。

詹凱翔正在調息放鬆，準備進行下潛。（台灣自由潛水發展協會提供）

小琉球近年除了成為國旅熱門景點，海域因為得天獨厚條件，成為自由潛水盛地，在台灣盃之前，就有許多人是專程來此地潛水，第3屆台灣盃自由潛水深度賽繼續於此舉辦，本屆公開組男、女冠軍皆為台灣人，男子組由詹凱翔稱王，第二名白柏漢、第二名盧三仁，女子組則由自潛界知名的「國旗女孩」侯一明封后，第二名徐文珮、第三名陳怡汝。

選手潛水比賽成功後獲的白牌，大家都會潑水、歡呼慶祝，圖為獲得白牌的選手潘欣欣。（台灣自由潛水發展協會提供）

主辦的台灣自由潛水發展協會指出，小琉球是國內唯一不受東北季風影響的離島，1年4季都屬可進行自由潛水，於此地會選在夏季西南風還未吹起前舉辦，且近年選手實力增加，賽事更形精彩，但今天最後一天賽事仍因為鋒面致延賽，但最後仍於下午近5點完賽。

協會表示，本屆因為台灣女子選手謝新英宣告無蹼恆重下潛56公尺深度，而捷克男子選手Tomas Kondelka亦宣告恆重雙蹼下潛65公尺，若完成皆能突破其所屬國家的國家紀錄，因此除了影響整個賽事排名，還兼之成為挑戰國家紀錄，可惜的是謝新英因出水後短暫缺氧昏迷（black out），雖達到宣告深度且自行出水，但無法完成確認的水面流程3步驟；Tomas則是提早轉身，兩人皆與創紀錄失之交臂。

協會指出，今年新增「新人組」，並訂出最深70公尺上限，但實際上的競爭卻是相當激烈，賽前最受關注的新星林柏鈞也不負眾望順利完成恆重雙蹼下潛70公尺，去年才從陸戰隊退伍並成為自由潛水教練的他，還擁有多年打魚經驗，也被笑稱是「偽新人」。

協會強調，國際自由潛水發展協會（AIDA）為確保選手可以清醒、安全的完成潛水的目標逐步挑戰自我，近年已建立一套規則保護選手，整個賽事也順利落幕，感謝各方單位及海巡署還有民間機構協助，未來深度賽可望皆於琉球海域舉辦。

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