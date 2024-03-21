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MLB》大谷翔平御用翻譯栽了？ 水原一平涉賭 被道奇解僱

2024/03/21 06:47

洛杉磯道奇當家球星大谷翔平的律師團隊指控，長期擔任大谷翔平（右）翻譯的水原一平（左），疑竊取大谷翔平資金從事非法賭博，已立即遭道奇隊開除。（美聯社資料照）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，美國職棒道奇隊巨星大谷翔平竟淪為價值數百萬美元「大規模竊盜案」受害者！大谷和他的律師指控翻譯水原一平侵占大筆資金，向非法博弈公司下注；水原一平已被道奇隊解僱。據了解，該博弈公司正受到美國聯邦機構調查。

《洛杉磯時報》報導，道奇隊已解雇了水原一平。本週三（20日），水原仍在大聯盟南韓首爾海外開幕戰中與大谷一同現身。自2017年大谷與天使隊簽約後，雙方始終維持合作關係。

大谷翔平委任的法律事務所Berk Brettler在一宗案件中發現大谷翔平的姓名被提及後，自行展開調查，意外發現水原一平侵占大谷翔平資金，進行非法運動賽事賭博，涉及金額應達數百萬美元。

接獲媒體詢問後，Berk Brettler律師事務所對此僅表示，他們發現大谷翔平是大宗竊案的受害者，已將此事交付相關單位調查。

洛杉磯道奇隊證實，在該報導刊出後不久，他們就已經開除水原一平；大聯盟官方則表示，目前尚未有檢察官與他們接觸。根據大聯盟規定，任何球員、裁判、球團或聯盟雇員禁止涉入棒球比賽博弈項目，或者向其他運動的非法博弈公司下注。

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