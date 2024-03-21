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MLB》大谷翻譯水原一平遭爆欠約1.4億賭債 涉非法賭博、說詞反覆

2024/03/21 07:41

大谷翔平與水原一平。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本球星大谷翔平自2018年旅美後，水原一平就擔任他的翻譯。但大谷與道奇隊今天突然宣布開除翻譯水原一平，因為水原涉及從大谷的銀行帳戶向一家博彩公司至少電匯450萬元（約新台幣1.44億）的金額。水原一平坦承有賭博，但沒有涉及棒球，而是賭其他像是足球、籃球等運動。

《ESPN》報導，水原一平欠下一家南加州博彩公司的賭債，目前這家公司經營者鮑耶（Mathew Bowyer）正接受聯邦當局調查。該媒提到，電匯款項是從大谷的帳戶匯至給鮑耶的一位同事，多名消息來源包含水原一平在內告訴ESPN，大谷沒有參予賭博。《ESPN》發現，去年9月與10月出現兩筆50萬美元、名為大谷的匯款。

雖然運動博弈在近40個州是合法的，但在加州是非法的。《ESPN》指出，水原一平是在2021年開始在聖地牙哥接觸鮑耶，並下注國際足球、以及其他運動賽事，但不包棒球。一名消息人士向《ESPN》透露，鮑耶為了促進業務發展，讓人們相信大谷是他的客戶。但鮑耶的律師說，「鮑耶從未和大谷見面或是說過話。」並拒絕回答任何問題。

大谷翔平與水原一平。（資料照，美聯社）

現年39歲的水原一平在美國時間週二接受《ESPN》訪問時，坦言去年要求大谷協助他償還賭債。《ESPN》指出，多個消息來源稱，水原一平的賭債多達450萬美元，他之前透過博彩公司DraftKings下注，水原認為透過鮑耶的公司下注是合法的。

「很明顯，他（大谷）對此很不高興，他說他會幫助我，確保我再也不會這樣做。他決定替我償還賭債。」水原一平說，「我希望每個人都知道，翔平沒有參與賭博，我想讓人們知道我不知道這是違法的，我吸取慘痛的教訓，再也不玩運動博彩了。」

水原一平證實，自己的年薪約在30萬美元至50萬美元之間，他在週二受訪時坦言，自己主要下注國際足球、NBA、NFL、以及大學橄欖球，「我從來不賭棒球，這是百分之百，我知道那個規則....。」

水原一平坦言，自己在2021年聖地牙哥的撲克賽遇到鮑耶，並開始下注，估計到2022年底，水原的損失超過200萬美元，而且不斷擴大。水原一平說，「我（賭博）很糟糕，再也不會這樣做，從來沒有贏過錢。我是自己挖了一個大洞，還越來越大。這意味我必須下更大的賭注，但我一直在輸，這就像滾雪球效應。」

大谷翔平與水原一平。（資料照，美聯社）

《ESPN》提到，大聯盟的球員與員工可以在棒球以外的體育項目做下注，但不能在非法博彩公司或是海外網站下注。根據聯盟規則提到，與非法博彩公司的賭注將受到懲處。

不過，水原一平在美國時間週三下午向《ESPN》改口，大谷不知道他的賭債，大谷沒有把錢匯到博彩公司的合夥人。

水原一平收回前一天所說的大部分內容，並稱大谷對他的賭博事情、債務、以及償還債務等事一無所知，「很明顯，這全都是我的錯，我所做的一切，我已經準備好面對所有的結果。」

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