MLB》瘦身有成！ 洋基怪力男5局猛轟3發超大號全壘打

〔體育中心/綜合報導〕休賽季瘦身有成的洋基怪力男史坦頓(Giancarlo Stanton),近期在春訓手感逐漸加溫,今天在與海盜一戰,前5局就敲出三響砲,且每轟的飛行距離都超過400英呎,甚至有2轟在450英呎以上。

洋基本場比賽迎回賈吉(Aaron Judge)重返打線,他在首局就敲出帶有打點的二壘安打助隊先馳得點,接著就是今天的主角史坦頓,他面對海盜先發左投岡薩雷茲(Marco Gonzales),敲出一發初速高達110.4英哩,距離455英呎的超大號全壘打,接著沃爾普(Anthony Volpe)也補上一發陽春砲,首局洋基4分進帳。

