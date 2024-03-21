MLB》瘦身有成！ 洋基怪力男5局猛轟3發超大號全壘打

史坦頓前五局就打出三響砲。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕休賽季瘦身有成的洋基怪力男史坦頓（Giancarlo Stanton），近期在春訓手感逐漸加溫，今天在與海盜一戰，前5局就敲出三響砲，且每轟的飛行距離都超過400英呎，甚至有2轟在450英呎以上。

洋基本場比賽迎回賈吉（Aaron Judge）重返打線，他在首局就敲出帶有打點的二壘安打助隊先馳得點，接著就是今天的主角史坦頓，他面對海盜先發左投岡薩雷茲（Marco Gonzales），敲出一發初速高達110.4英哩，距離455英呎的超大號全壘打，接著沃爾普（Anthony Volpe）也補上一發陽春砲，首局洋基4分進帳。

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Giancarlo Stanton goes off -- and then OVER -- the batter’s eye. pic.twitter.com/Rj8ODhVtif — MLB （@MLB） March 20, 2024

2下洋基再度猛攻，1出局滿壘後，史坦頓再度砲轟岡薩雷茲，又是一發初速高達113.2英哩，飛行距離達453英呎的超大號全壘打，助隊取得8：0遙遙領先。洋基攻勢只休息一局，4下史坦頓再度上場打擊，他面對岡薩雷茲再給他一發初速108.8英哩，426英呎的大號全壘打，幫助洋基取得9：0遙遙領先，史坦頓三發全壘打加起來的飛行距離達1334英呎，相當誇張。

That's No. 3 on the night for Giancarlo Stanton. pic.twitter.com/QLZueMwuuW — MLB （@MLB） March 21, 2024

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