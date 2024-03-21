MLB》今永昇太小聯盟賽主投5.1局飆13K 小熊要讓他的速球成武器

今永昇太。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊隊日籍投手今永昇太今天面對巨人小聯盟球隊的練習賽登板，他主投5.1局用88球，面對22名高階1A打者送出13次三振，被敲5安，失掉1分、投出3次保送。

今永昇太首局就被巨人大物Bryce Eldridge敲全壘打，但之後投球表現穩定，交出5.1局失1分的好投。今永賽後透過翻譯表示，「我從今天比賽得到最大的收穫是，第1局我投出一顆滑球，被敲出一發全壘打，做出調整後，滑球的品質在比賽後段好很多。」

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「他是一名資深選手。」小熊隊投手教練哈特維（Tommy Hottovy）表示，「溝通很有趣，向他展示資訊，告訴他為什麼我們認為事情應該可行，然後讓他在那一刻信任你，在比賽中做到這一點，並真正能夠執行你想做的事情。」

根據小熊隊官網報導，今永昇太在這個春訓與小熊隊密切合作，其中一項最大的調整就是速球。哈特維表示，球隊牛棚設置一個帶線的儀器來顯示好球帶，在這段時間，今永集中精力提升他的速球。

因為在日本職棒，瞄準好球帶上方的投球位置較不常見，因為打者可能會放掉這球，而且通常會被認為是一個壞球。但大聯盟的投手們會經常攻擊好球帶的上方，小熊隊認為今永昇太的速球能成為這個區域的真正武器。

「在日本，我有很棒的教練，也從他們那得到很棒的建議。」今永昇太說，「但在這裡，透過投手教練Tommy和其他教練，我可以觀看自己的投球影片，然後對身為投手的自己有更深的了解。」

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