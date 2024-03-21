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MLB》李政厚單場2支2、三度上壘 熱身賽打擊率高達4成

2024/03/21 10:13

巨人韓籍球員李政厚。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人韓籍球員李政厚今天在熱身賽面對天使，李政厚單場2支2、進帳1分打點，另獲得1次保送，巨人終場以5比2贏球。李政厚目前在熱身賽打擊率高達4成。

李政厚此戰擔任開路先鋒、鎮守中外野，首局敲一壘安打上壘，第二打席獲得保送，李政厚在5局下第三打席擊出中外野二壘安打，帶有1分打點，之後被換下場休息。此外，李政厚還在第3局秀滑接美技守備。

李政厚目前在熱身賽出賽10場，共25打數敲10安，包含2支二壘安打、1發全壘打，共有4分打點，選到4次保送，吞3次三振、跑出1次盜壘成功，打擊率為4成，整體攻擊指數（OPS）高達1.083。

天使球星楚奧特（Mike Trout）今2打數敲1安，目前在熱身賽打擊率為2成20；而天使三壘手倫登（Anthony Rendon）此戰選到2次保送、1打數未敲安，目前在熱身賽打擊率為2成27。

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