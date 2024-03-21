MLB》昨賽後就知道會出事！ 水原一平坦承賭博成癮「都是我的錯」

水原一平。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊大谷翔平翻譯水原一平在今天被爆出因為非法賭博被解雇，在《ESPN》報導中也揭露，水原一平坦承自己有賭博成癮。

報導指出，在昨日道奇以5：2擊敗教士隊的賽後，水原一平被捕捉到還在道奇隊的休息室，道奇發言人說水原一平賽後向球團表示，接下來將會有一則故事被刊出，而且全部都是他的錯，表示他有賭博成癮。

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而水原一平指的應是《ESPN》對他的專訪，在訪問當中水原一平坦承自己有在賭博，但因為相關規定沒有賭大聯盟賽事，且大谷翔平完全沒有賭博。水原坦承自己在2021年於聖地牙哥認識一家南加州博彩公司的經營者鮑耶（Mathew Bowyer），透過他的公司來進行賭博，而這家公司目前正在接受洗錢與非法賭博的調查。

水原一平案會爆發便是源於鮑耶的案件，大谷翔平的律師事務所Berk Brettler發現大谷翔平的名字被牽扯進去因此便自行展開調查，進而發現水原一平從事賭博行為，而運動賽事的賭博在加州是被禁止的。

《ESPN》報導提到，他們收到的資料中，確認有2筆屬於大谷翔平帳號、各50萬美元的資金。大谷翔平律師事務所聲稱大谷翔平是被盜用的受害者，目前案件仍在調查當中。而水原一平在專訪時與事件爆發後的說法不一，也引發疑竇。

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