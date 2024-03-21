MLB》3響砲8打點寫18年最狂紀錄！ 洋基怪力男支手轟垮海盜（影音）

史坦頓單場3響砲，單場8分打點創紀錄。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊今天火力大爆發，怪力男史坦頓（Giancarlo Stanton）單場3響砲猛灌8打點寫紀錄，幫助球隊以12：0擊敗海盜。

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今天重返打線打3棒守右外野，他在首打席就敲出長打，用二壘安打打回球隊首分，接著在下個打席選到四壞保送，在第四局他就被代打退場，總計1打數1安打，打擊率上升到2成00。

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而本場主角並不是法官，是他的怪力男好搭檔史坦頓，史坦頓在首局就敲出一發2分砲，次局再敲出一發滿貫砲，4局再敲出一發陽春砲，6局擊出高飛犧牲打進帳打點，總計史坦頓今天3打數全開轟，灌進8分打點更是自2006年以來春訓最多打點的紀錄。本場史坦頓只差3分砲就能在單場比賽完成「完全全壘打」紀錄，相當恐怖。

值得一提的是，史坦頓生涯在大聯盟例行賽敲出過402轟，但從未於例行賽繳出單場三響砲的紀錄，如今卻在春訓達成。

本場洋基球員還有沃爾普（Anthony Volpe）有一發陽春砲進帳，今天他3打數1安打，春訓打擊率恰好也是3成33，托瑞斯（Gleyber Torres）3打數2安打，索托（Juan Soto）3打數2安打，選到1次四壞保送跑回3分。

Giancarlo Stanton goes off -- and then OVER -- the batter’s eye. pic.twitter.com/Rj8ODhVtif — MLB （@MLB） March 20, 2024

That's No. 3 on the night for Giancarlo Stanton. pic.twitter.com/QLZueMwuuW — MLB （@MLB） March 21, 2024

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