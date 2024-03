MLB》3響砲8打點寫18年最狂紀錄！ 洋基怪力男支手轟垮海盜（影音）

史坦頓單場3響砲,單場8分打點創紀錄。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕洋基隊今天火力大爆發,怪力男史坦頓(Giancarlo Stanton)單場3響砲猛灌8打點寫紀錄,幫助球隊以12:0擊敗海盜。

洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)今天重返打線打3棒守右外野,他在首打席就敲出長打,用二壘安打打回球隊首分,接著在下個打席選到四壞保送,在第四局他就被代打退場,總計1打數1安打,打擊率上升到2成00。

而本場主角並不是法官,是他的怪力男好搭檔史坦頓,史坦頓在首局就敲出一發2分砲,次局再敲出一發滿貫砲,4局再敲出一發陽春砲,6局擊出高飛犧牲打進帳打點,總計史坦頓今天3打數全開轟,灌進8分打點更是自2006年以來春訓最多打點的紀錄。本場史坦頓只差3分砲就能在單場比賽完成「完全全壘打」紀錄,相當恐怖。

值得一提的是,史坦頓生涯在大聯盟例行賽敲出過402轟,但從未於例行賽繳出單場三響砲的紀錄,如今卻在春訓達成。

本場洋基球員還有沃爾普(Anthony Volpe)有一發陽春砲進帳,今天他3打數1安打,春訓打擊率恰好也是3成33,托瑞斯(Gleyber Torres)3打數2安打,索托(Juan Soto)3打數2安打,選到1次四壞保送跑回3分。

Giancarlo Stanton goes off -- and then OVER -- the batter’s eye. pic.twitter.com/Rj8ODhVtif