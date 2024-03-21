MLB》天使痛痛人球星改打第1棒 總教練：想嘗試新東西

倫登本場面對巨人的比賽改打第1棒。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟即將迎來開季，許多球隊都在進行最後調整，並開始將先發陣容固定下來，然而天使總教練華盛頓（Ron Washington ）在今天面對巨人的比賽，將近年頻頻遭遇傷勢的球星倫登（Anthony Rendon）從熟悉的中心棒次往前調到第1棒。

倫登例行賽生涯打第1棒的次數僅36次，且在2015年後就未再擔任首棒打者，倫登生涯擔任1棒的打擊三圍為.260/.323/.384，並擊出3轟外帶14分打點。關於首棒打者的議題，華盛頓有自己的見解，他表示，他們的首棒打者並不是典型的首棒打者，「我需要有1位能讓對方的投手消耗4到5顆球的打者，而不是第1球就做進攻。」

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華盛頓在春訓初期接受採訪時，透漏本季可能會排出的前段棒次，包含倫吉佛（Luis Rengifo）或莫尼亞克（Mickey Moniak）作為開路先鋒，新秀沙努爾（Nolan Schanuel）排在第2棒，而「神鱒」楚奧特（Mike Trout）與倫登則擔綱3、4棒。

但目前華盛頓並不滿意現在的前段棒次的表現，並想要在春訓尾聲嘗試新東西，他說：「我整個春訓都維持陣容的現狀，不過老實說，我對於前段棒次和他們的所作所為印象不深，所以我想嘗試新事物。」

倫登今年熱身賽打了22個打席，敲出5支安打，打擊率.227。

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