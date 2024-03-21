NBA》遭賭客傳訊威脅！ 騎士主帥談運動博弈「我們在微妙的線上」

騎士隊總教練畢柯斯塔夫。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕近年美國運動博彩產業逐漸與各大職業運動結合，但NBA騎士隊總教練畢柯斯塔夫（J.B. Bickerstaff）今日受訪指出，他認為NBA涉入賭博太深，自己甚至遭到賭客威脅。

根據《ESPN》報導，畢柯斯塔夫表示，自己收到賭徒的聯絡：「他們拿到我的電話，並發送我住哪，我的孩子，以及一些事情的瘋狂訊息。」、「所以這是一場很危險的遊戲，而我確定我們正走在一條微妙的線上。」畢柯斯塔夫透露該名賭徒已經被找到，但他沒有告那個人。

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畢柯斯塔夫指出，當運動博弈產業在美國逐漸興盛後，他的工作就變得更具挑戰性：「這帶來更多的壓力。這會讓比賽分心，對球員、教練、裁判，所有參與其中的人都變得更加艱難。而我認為我們真的應該要注意我們讓這東西離比賽有多近，還要注意球場以及參與者的安全。」

畢柯斯塔夫認為，運動博弈這件事確實很具有份量，因為很多時候，人們會靠著賭博的錢來支付小額的帳單甚至是房租，然後就會由此產生出一些情緒。「所以我認為我們走在非常微妙的線上，而且我們應該要特別注意，保護所有參與其中的人。」

由於球迷可以在場中透過手機進行投注，畢柯斯塔夫回憶在一場火箭隊的比賽，他表示「毫無疑問，那越線了。有好幾次當我站在那，我們領先10分或11分吧，有人就會對我吼叫，叫我把球員留在場上，這樣他們就能夠達成讓分的條件。這太荒謬了。」

灰狼明星中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）先前便曾因為在場上比出「數鈔票」手勢，暗示裁判福斯特（Scott Foster）涉賭遭吹判技術犯規，後續更被聯盟罰了目前勞資協議中最重的10萬美元罰款，當時他就表示，賭博傷害了比賽。

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