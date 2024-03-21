MLB》水原一平開幕戰就有異狀 前樂天教頭擔心大谷翔平

大谷翔平與水原一平。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕道奇隊大谷翔平的翻譯水原一平今遭閃電解僱，大谷團隊控告他疑似竊取巨額資金去賭博，消息一出，不少球迷昨天就發現水原的異常疲態，日本媒體和前日職監督也都紛紛擔心大谷翔平的心理狀況。

報導推出前，昨天就有不少球迷發現水原一平的異狀，當時就有人在社群網站留言，「一平桑看起來瘦了很多（是角度問題嗎）」、「比賽後大谷訪問旁邊的一平桑，感覺表情很累，還好嗎⋯」紛紛討論水原一平的身材激瘦和表情十分疲倦。

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前樂天金鷲監督石井一久今早上電視，被問到這次事件對大谷產生的影響，他說，「就精神部分，我覺得影響很大。現在真相還不是很明朗，但目前在南韓，道奇隊的日本人職員人數，若扣除山本由伸的翻譯，大概只有3人左右。當然在選手支援上是不擔心，比較擔心的精神的部分。」

日本媒體「full-count」也報導，昨天實地採訪現場沒有出現什麼狀況，沒想到今早就出現這麼令人衝擊的新聞，雖然大谷也曾在球迷會中笑著著說，「跟水原是職場關係，不是朋友，有好好劃分地往來。」但日媒認為兩人信賴關係比誰都還要強烈，很擔心大谷的心理狀態。

大谷翔平與水原一平。（美聯社）

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