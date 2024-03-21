NBA》綠衫軍收7連勝 公鹿「瘋狗貝」做手勢嘲諷惹惱綠衫軍後衛

塞爾提克後衛派理查德。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今天靠塔圖姆（Jayson Tatum）拿31分，幫助綠衫軍在主場以122比119擊敗公鹿，塞爾提克收下7連勝。此戰也發生插曲，公鹿老將「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）在比賽中做出「太小」嘲諷手勢，讓塞爾提克後衛派理查德（Payton Pritchard）相當不滿，「這點燃我心中的怒火。」

面對少了「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），塞爾提克全場一度到23分，但公鹿在第四節單節拿36分，包含剩下32.1秒時靠波提斯（Bobby Portis）拋投追到2分差。綠衫軍把握最後8罰全進，即使公鹿球星里拉德（Damian Lillard）在剩下最後1秒投進三分，也為時已晚。

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塞爾提克球星塔圖姆（中）。（美聯社）

綠衫軍全隊5人得分上雙，塔圖姆31分8籃板、3抄截、2阻攻。D.懷特（Derrick White）23分8助攻，J.布朗（Jaylen Brown）21分8籃板；公鹿以里拉德32分最佳，波提斯24分，米德爾頓（Khris Middleton）22分。

此戰比賽中，貝佛利在一次拋投得手後，對塞爾提克中鋒柯內特（Luke Kornet）做出「太小」手勢來嘲諷，讓派理查德相當不滿，他在第二節跳出單節獨拿10分，全場11投7中拿到19分，另有6籃板、3助攻的表現。

「這有點燃起我心中的怒火。」派理查德說，「他（貝佛利）試著要捉弄我們其中一名隊友，所以我想這肯定有點針對個人。」

公鹿老將「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）。（法新社）

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