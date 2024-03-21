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中職》蔡英文總統點名大師兄 林智勝臉紅了

2024/03/21 11:33

蔡英文總統今天接見迎得2023年中職總冠軍的味全龍。（總統府提供）

〔記者吳清正／台北報導〕蔡英文總統今天接見贏得2023年中職總冠軍的味全龍，致辭中點名總教練君璋、打擊教練張泰山和林智勝等多位球員，還虧林智勝：「怎麼臉紅了？你的臉本來就這麼紅嗎？」

蔡英文總統表示，味全曾是中職創始球隊，重新組隊後短短3年內就贏得總冠軍，實在不簡單，恭喜葉君璋總教練和張泰山打擊教練，他們球員時代曾為味全創下3連霸，如今又帶領年輕的球員贏得總冠軍。

蔡英文總統接著點名「大師兄」林智勝也是味全奪冠的重要因素，一直是強打的代表，在無數的國際賽為球迷帶來滿滿的感動，去年更創下史無前例的300轟紀錄，還虧林智勝怎麼看起來有點不好意思，臉本來就這麼紅還是？

蔡英總統也點名吉力吉撈、郭天信和徐若熙等年輕球員，指出吉力吉撈從美國職棒回來，連兩年奪得全壘打，還打出中職的大巨蛋首轟，看過多次郭天信的天網守備，不過，看起來還這麼年輕，怎麼已經是天哥？徐若熙不但是去年總冠軍賽最有價值球員，亞錦賽也有非常精采的表現。

中職本季將於3月30日開打，蔡英文總統指出，今年6支球隊角逐總冠軍，賽程更加緊湊，讓球迷有更豐富的觀賽體驗，請球迷一起進場支持棒球發展。

蔡英文總統今天接見迎得2023年中職總冠軍的味全龍。（總統府提供）

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