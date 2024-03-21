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NBA》沙波尼斯本季第24次大三元！國王擊潰暴龍送對手8連敗

2024/03/21 12:33

沙波尼斯今天繳出本季第24次的大三元。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕國王作客多倫多迎戰暴龍，國王在沙波尼斯（Domantas Sabonis）今天繳出本季第24次的大三元表現，以及福克斯（De'Aaron Fox）也轟出全場最高20分的合作之下，最終帶領球隊以123：89徹底擊潰暴龍，暴龍也吞下本季最差的8連敗。

雙方在比賽首節投籃命中率都落在5成，但國王靠著三分球與罰球的優勢小幅領先5分，但在次節國王發起猛攻，靠著福克斯、杜阿爾特（Chris Duarte）與孟克（Malik Monk）的帶領下，單節砍下36分，相比暴龍22投僅7中，上半場結束國王就已大幅領先，即便易籃再戰，國王火力也毫無冷卻，一度將比分擴大至38分差，暴龍到了下半場仍一蹶不振，最終只能任由對手無情宰割。

本場出賽時間不到28分鐘的沙波尼斯，本場繳出13分、17籃板、10助攻的成績拿下大三元，另外他也已經連續51場繳出雙十表現，與「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）和名人堂傳奇中鋒馬龍（Moses Malone）並列NBA史上第14長的紀錄。

除了沙波尼斯與福克斯外，先發的巴恩斯（Harrison Barnes）攻下16分、穆雷（Keegan Murray）挹注10分8籃板，替補上場的孟克與杜阿爾特分別拿下17與14分。

暴龍部分，特倫特（Gary Trent Jr.）攻下全隊最高的18分、艾格巴吉（Ochai Agbaji）13分入袋，板凳出發的諾拉（Jordan Nwora）與拉姆西（Jahmi'us Ramsey）分別有13分與11分進帳。

暴龍特倫特攻下全隊最高的18分。（法新社）

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