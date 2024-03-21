晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平球員生涯是否受阻？ 大聯盟提及9年前案例

2024/03/21 12:29

大谷翔平被捲入翻譯水原一平的非法賭博案當中。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟日籍二刀流明星大谷翔平的翻譯水原一平，在今天被爆出非法賭博遭球隊解雇的震撼彈，大聯盟官網引用2015年馬林魚隊投手柯薩特（Jarred Cosart）的案例，當時柯薩特僅遭罰款沒有禁賽。

水原一平在今天被大谷翔平律師事務所Berk Brettler指控涉嫌大規模的侵占大谷翔平資金，並遭球隊解雇，水原一平的訪問也提到自己賭博成癮，但沒有對大聯盟賽事下注，更表示大谷翔平沒有參與賭博。

目前案件仍在調查當中，由於水原一平聯繫的博彩公司經營者鮑耶（Mathew Bowyer）曾收到兩筆50萬美元由大谷翔平帳號提供的匯款，上面註明為借貸，是大谷翔平為了幫水原還債所匯的款項，但水原一平在隔日便改口表示大谷對於他的債務一無所知。

大聯盟官方提及相關規則指出，美國大聯盟規則21（d）（3）寫到，任何球員、裁判或者球隊或大聯盟官方人員或者員工，若在非法的博彩公司下注的話將會受到處罰，由大聯盟專員根據情節輕重執行裁罰。

在2015年馬林魚投手柯薩特就曾違反規則21（d）（3），不過他只被罰款且沒有禁賽，當時柯薩特在網路上宣稱自己是下注專家被大聯盟調查，後續大聯盟調查後認為，柯薩特並沒有投注在棒球上，因此最終只有罰款。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。