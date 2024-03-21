MLB》大谷翔平球員生涯是否受阻？ 大聯盟提及9年前案例

大谷翔平被捲入翻譯水原一平的非法賭博案當中。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟日籍二刀流明星大谷翔平的翻譯水原一平，在今天被爆出非法賭博遭球隊解雇的震撼彈，大聯盟官網引用2015年馬林魚隊投手柯薩特（Jarred Cosart）的案例，當時柯薩特僅遭罰款沒有禁賽。

水原一平在今天被大谷翔平律師事務所Berk Brettler指控涉嫌大規模的侵占大谷翔平資金，並遭球隊解雇，水原一平的訪問也提到自己賭博成癮，但沒有對大聯盟賽事下注，更表示大谷翔平沒有參與賭博。

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目前案件仍在調查當中，由於水原一平聯繫的博彩公司經營者鮑耶（Mathew Bowyer）曾收到兩筆50萬美元由大谷翔平帳號提供的匯款，上面註明為借貸，是大谷翔平為了幫水原還債所匯的款項，但水原一平在隔日便改口表示大谷對於他的債務一無所知。

大聯盟官方提及相關規則指出，美國大聯盟規則21（d）（3）寫到，任何球員、裁判或者球隊或大聯盟官方人員或者員工，若在非法的博彩公司下注的話將會受到處罰，由大聯盟專員根據情節輕重執行裁罰。

在2015年馬林魚投手柯薩特就曾違反規則21（d）（3），不過他只被罰款且沒有禁賽，當時柯薩特在網路上宣稱自己是下注專家被大聯盟調查，後續大聯盟調查後認為，柯薩特並沒有投注在棒球上，因此最終只有罰款。

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