基中陳昱辰拳擊打到腦震盪也不放棄 獲金牌國手獻給自己18歲禮物

國立基隆高中學生陳昱辰（左），參加「2024亞洲青年暨U22拳擊錦標賽」獲得金牌。（基隆高中提供）

〔記者盧賢秀／新北報導〕國立基隆高中學生陳昱辰，日前參加「2024亞洲青年暨U22拳擊錦標賽」獲得金牌，將到哈薩克參加國際賽，校方表示，拳擊改變陳昱辰的人生態度，從放棄到找到積極自我，到勤練不懈，即使身體受傷、頭部有腦震盪，他也不放棄，在國手選拔賽獲得金牌，是陳昱辰給自己18歲生日最好禮物。

基中校長鍾定先說，陳昱辰剛開始對學習沒什麼目標，直到他遇到教練李胤，改變了他的人生。李胤不僅是拳擊手，也是拳擊教練，抱持著讓學生可以宣洩壓力與精力的想法，所以在放學後，找些精力旺盛的孩子們，一起跑步與練拳。

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「過動」學生遇上「過動」老師，從此人生有了轉折，昱辰本來只是想消遣過多的時間開始練習拳擊，但漸漸地愛上了這種揮汗浹背的感覺，從自我放棄到積極面對，每天留校練習，拳擊改變他對人生的態度。

他每天練習要打沙包、空拳，要打4千拳以上，常常打手及臉都受傷，甚至頭部有腦震盪去看醫生，還得去醫院復健，他都沒有放棄，他的每一拳都是為了基隆而揮動的。

教練李胤說「你不試看看怎麼知道自己拿不了獎牌？」這一句話徹底激勵陳昱辰，從此他更加努力練習、更認真訓練，高一時在全國中等學校運動會奪得拳擊銅牌，也是基隆在全中運的第一面獎牌，也讓拳擊在基隆慢慢被看見，也讓陳昱辰找到自我存在的意義。

李胤說，陳昱辰的堅持是最難能可貴，高二時屢戰屢敗讓陳昱辱一處懷疑自己，到高三韌帶受傷，更讓他想放棄，在比賽前李胤跟他說，「你背後有許多人在支撐你當你的後盾，你一定可以取得勝利的。」

陳昱辰說「感謝李胤老師像哥哥一樣照顧、像媽媽一樣囉嗦的陪伴，自己從沒想到能變國手，沒想到能美夢成真！」

李胤表示「剛好下禮拜是昱辰18歲生日，取得國手資格是昱辰給自己最好最特別的生日禮物。」

鍾定先表示，拳擊運動經費不足，李胤常自掏腰包負擔費用，也感謝慶安宮主委童永捐款贊助，基隆市拳擊委員會施偉政主委與議長童子瑋議長的大力支持及基隆市生命線協會理事長白右筠支持。

國立基隆高中學生陳昱辰（中），日前參加「2024亞洲青年暨U22拳擊錦標賽」獲得金牌。（基隆高中提供）

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