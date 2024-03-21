NBA》柯瑞單季300顆三分球達標 勇士痛宰灰熊

柯瑞。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天迎戰灰熊，庫明加繳出全隊最高26分，威金斯22分、10籃板，柯瑞投進4顆三分球，再度完成單季300顆三分球紀錄，率隊以137：116獲勝，目前取得36勝32負，和第9的湖人縮小到半場勝差。

勇士前役敗給尼克，再度跌到西部第10，今天迎戰灰熊，首節雙方展開激戰。第2節爆發衝突，D.格林（Draymond Green）挑釁灰熊亞爾達瑪（Santi Aldama），還拉扯對方球衣，但當下裁判沒給犯規；接著格林又和巴恩（Desmond Bane）爆發口角，一陣推擠中不慎撞倒灰熊總教練詹金斯（Taylor Jenkins）。

請繼續往下閱讀...

最後格林和巴恩都吞下技術犯規，好在衝突沒有擴大，但勇士在第2節尾聲攻勢凌厲，半場打完取得68：58領先。

易籃後，勇士在第3節團隊拿下40分，成功甩開灰熊的糾纏，穩穩收下勝利。

勇士今天團隊命中率達58%，庫明加（Jonathan Kuminga）繳出全隊最高26分。柯瑞（Stephen Curry）賽前這季已經累積297顆三分球，今天投進4顆三分球，生涯第5次單季超過300個三分球，而他生涯最多為2015-16賽季的402顆三分球，同時這也是聯盟紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法