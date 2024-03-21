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MLB》去年首度入選明星賽 32歲右投只獲遊騎兵1年450萬美元約

2024/03/21 13:47

羅倫森。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕上季首度入選明星賽的32歲右投羅倫森（Michael Lorenzen），根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，羅倫森以1年450萬美元合約，外加250萬美元激勵獎金，加盟衛冕軍遊騎兵隊，目前正等待體檢結果。

羅倫森去年在老虎隊時期先發18場，交出5勝7敗、防禦率3.58的成績，吃下105.2局。羅倫森在季中被老虎拿去換台灣旅美好手李灝宇，讓羅倫森轉戰費城人。

未料羅倫森來到費城後表現不如預期，球季後段更被迫擔任牛棚角色，出賽11場有7場先發，交出4勝2敗、防禦率5.51的成績。羅倫森整季吃下153局創生涯新高。

先前傳出羅倫森想要一份長期合約，但最後只與遊騎兵簽下1年450萬美元合約。羅倫森過去兩季都是簽1年短約，金額分別是675萬美元、850萬美元合約。

遊騎兵的先發群中有傷痛問題，包含德葛隆（Jacob deGrom）、薛哲（Max Scherzer）等人，目前的先發陣容人選有艾瓦歐迪（Nathan Eovaldi）、葛雷（Jon Gray）、希尼（Andrew Heaney）、丹寧（Dane Dunning）等人，羅倫森加入遊騎兵後，可望增加球隊先發陣容深度。

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