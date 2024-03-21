MLB》遇水原涉賭風波 大谷今仍扛先發二棒、獨自離開飯店讓球迷擔心

大谷翔平。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平的專屬翻譯水原一平被爆出涉及非法賭博，更被大谷律師事務所Berk Brettler指控涉嫌大規模竊取大谷的資金。道奇今天和教士隊的首爾海外賽第二戰，大谷翔平仍擔任先發第二棒指定打擊，而大谷今也被拍到獨自一人離開飯店，讓許多球迷感到擔心。

大谷翔平在今年春訓期間，每天都與水原一平出發工作，而水原一平陷入涉賭風波後，大谷今天獨自一人離開飯店要搭球隊巴士前往球場，身旁還有一名工作人員，不見水原一平的蹤影。

請繼續往下閱讀...

根據洛媒《SportsNet LA》記者華森（Kirsten Watson），大谷翔平仍擔任先發第二棒指定打擊。大谷昨天5打數敲2安，貢獻1打點、跑出1次盜壘成功。道奇隊今天先發投手為山本由伸，教士先發投手則是瑪斯古夫（Joe Musgrove）。

此外，道奇隊官網的工作人員名單中，也把水原一平移除。

大谷翔平與水原一平。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法