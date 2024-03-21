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嘉義縣國中大隊接力賽冠軍爆爭議 縣府函請體育署解釋

2024/03/21 13:52

東榮國中學生進行大隊接力訓練。（擷取自臉書社團東石之美）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣國中大隊接力錦標賽全縣複賽3月18日進行，成績最佳為東榮國中，但排名第二的協同中學申訴，指東榮國中跨班組隊不合規定，東榮國中學生昨在網路披露此事，表示因偏鄉學校學生不足，依教育部體育署比賽計畫說明跨班組隊，並無違規，卻被大會取消資格，無法參加6月在台東縣舉辦的全國賽；嘉義縣政府教育處回應，此事涉及競賽規程中組隊疑義，目前已函請體育署解釋，成績部分待體育署確認後才會公告，並未取消東榮國中隊伍資格。

東榮國中學生昨在臉書社團「東石之美」發文，表示大隊接力比賽辦法不明，殘害偏鄉學校參與全國賽權利；東榮國中比賽成績3分37秒，協同中學比賽成績3分46秒，賽後卻被協同中學檢舉合班參賽不合法，大會口頭回應取消東榮國中資格。

學生解釋，因偏鄉學校班級人數比較少，女生人數不夠組一隊，校內排名第一的班級人數是18人，男生11人，女生7人，因此依照「教育部體育署112學年度第15屆國中小學生普及化運動大隊接力實施計畫」中組隊方式規定「原則以班為單位，不得跨班參加；惟若班級男生或女生人數不足8人，可跨班組隊」，進行跨班組隊參賽；但縣府人員卻回應不能跨班組隊，而是該班級缺多少人，就從另一班級補多少人，然而計畫中卻無此說明。

學生說，36個學生努力兩年，辛苦練習，假日特訓，想讓全國看到東石學生的努力，但卻被剝奪參與全國賽權力，非常不公平。

縣府教育處今天前往東榮國中瞭解師生訴求心聲，肯定學生表現優異，並告知尚未公告成績，也未取消資格，因組隊方式有疑義，已函請體育署解釋，待體育署回覆確認，再進行公告，將秉持公正公平立場來處理。

東榮國中學生進行大隊接力訓練。（擷取自臉書社團東石之美）

東榮國中學生在臉書發文，指獲得大隊接力賽冠軍卻被取消資格。（擷取自臉書社團「東石之美」）

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