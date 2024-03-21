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拔河》太平洋盃全國錦標賽 22至24日在花蓮「拚氣力」

2024/03/21 15:02

花蓮太平洋盃全國錦標賽22至24日登場。（拔河運動協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣拔河賽史最悠久的花蓮太平洋盃全國拔河錦標賽，將於明天起在花蓮縣立體育館「拚氣力」，今年共57隊齊聚後山較勁，期許新的一年用獎牌來彰顯自己的與眾不同與「出類拔萃」。

太平洋盃全國拔河錦標賽（室內賽）是台灣拔河界最悠久的賽事，也與協會盃與室外全國拔河錦標賽並稱年度3大賽事，今年更連續2年在花蓮舉行。

拔河運動協會理事長陳建平除感謝花蓮縣政府支持，也強調選手不僅能在絕佳場地出賽，還能飽覽花蓮壯麗自然景色，更鼓勵參賽選手、教練，在比賽結束後不妨在花蓮稍稍停留、到處走走，欣賞花蓮優美壯闊的自然風情，替這一趟後山之旅留下美好回憶。

拔河運動協會指出，全國拔河錦標賽對學子們而言堪稱年度最重要賽事，這不僅是一年一度升學指定盃賽，許多選手也透過這場比賽得到滿滿自信，讓他們得以堅定信念，走出台灣、邁向世界。

拔協表示，今年比賽於3月22日登場，首日選手依序過磅後，比賽在23、24日進行，歡迎選手親友與當地鄉親一起到現場幫大家加油、打氣，一同見證這群「力士」登上台灣之巔的這一刻。

花蓮太平洋盃全國錦標賽22至24日登場。（拔河運動協會提供）

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