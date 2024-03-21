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中職》長官再三點名還被要簽名 徐若熙人氣王

2024/03/21 15:29

徐若熙（左前）、拿莫伊漾。（味全龍提供）

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍今天前進總統府，蔡英文總統、賴清德副總統和中職會長蔡其昌不約而同都點名徐若熙，還有總統府工作人員來要簽名，被隊友笑說是總統府人氣王。

蔡總統表示，徐若熙不但是去年總冠軍賽最有價值球員，亞錦賽的表現也非常突出，賴副總統說，看徐若熙投球非常享受，有職棒全盛時期大投手的身手，可惜過去太常受傷，希望徐若熙今年保持健康，能夠多多看他投球。

徐若熙表示，感謝總統、副總統的關注及肯定，對於賴副總統提到他經常受傷，雖然當下有些尷尬，但是「限量的比較不一樣嘛！」會努力把自己練得更強壯，這樣才能幫助球隊更多。

蔡其昌表示，年底的世界十二強棒球賽深受球迷期待，他要以領隊的身分拜託徐若熙：「十二強賽的其中1勝就交給你了。」對於蔡會長的期許，徐若熙有些不好意思的說：「我沒有聽到這一段，但是我會努力啦。」

味全總教練葉君璋日前已點名徐若熙擔任球季開幕戰先發投手，徐若熙曾在亞錦賽投出大巨蛋的第1球，如果再投出中職例行賽的大巨蛋第1球，意義格外重大。

但是葉君璋也指出，目前徐若熙的身體狀況還不到百分百，徐若熙表示，雖然還無法正常出賽，但訓練上沒有中斷，也排定了公熱身賽上場日期，希望順利趕上開季。

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