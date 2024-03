NBA》間諜？哈登談「守自己人」原因 美媒曝詹皇5年前也做過（影音）

哈登。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕快艇今以116:103輕取拓荒者,「大鬍子」哈登(James Harden)此役攻下19分,還傳出14次助攻,然而他在比賽過程中卻突然當起「間諜」,竟然跑去干擾隊友出手三分,賽後他也解釋原因。

比賽第三節,快艇正以81:60取得大幅領先,哈登運球過半場後切到中間地帶,再將球傳給左邊底角大空檔的雷納德(Kawhi Leonard),雷納德好整以暇準備出手,想不到哈登竟毫無理由地往雷納德撲過去,突如其來的「防守」也成功干擾到雷納德出手,以打鐵收場。

哈登的舉動並未影響比賽結果,賽後他受訪解釋為何撲防雷納德,「我試著讓球隊感到振奮,我認為過去幾週隊我們來說有點陷入一團迷霧當中,每支球隊都會經歷過。我只是試著創造能量,為這支球隊帶來良好氛圍。或許他有投進的話會更好吧,但我只是想讓大家可以笑一下,提升士氣。」

巧合的是,湖人一哥「詹皇」詹姆斯(LeBron James)以曾做過類似舉動,他曾在2019年對上老鷹的比賽中,試圖賞給朗度(Rajon Rondo)一記火鍋。美媒《CBS Sports》指出,詹皇當時的舉動也屬於開玩笑性質,因為詹皇有確保朗度不會放槍,且當時朗度在比賽稍早也假裝要傳高吊球給詹皇,而當時湖人戰績為23勝3敗,球隊氣氛極佳。

快艇在今天的比賽前,過去18場僅拿下8勝10敗,今天贏球後戰績來到43勝25敗,位居西部第4名,但距離第5名的鵜鶘僅有1場勝差。

