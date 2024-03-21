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NBA》間諜？哈登談「守自己人」原因 美媒曝詹皇5年前也做過（影音）

2024/03/21 16:44

哈登。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕快艇今以116：103輕取拓荒者，「大鬍子」哈登（James Harden）此役攻下19分，還傳出14次助攻，然而他在比賽過程中卻突然當起「間諜」，竟然跑去干擾隊友出手三分，賽後他也解釋原因。

比賽第三節，快艇正以81：60取得大幅領先，哈登運球過半場後切到中間地帶，再將球傳給左邊底角大空檔的雷納德（Kawhi Leonard），雷納德好整以暇準備出手，想不到哈登竟毫無理由地往雷納德撲過去，突如其來的「防守」也成功干擾到雷納德出手，以打鐵收場。

哈登的舉動並未影響比賽結果，賽後他受訪解釋為何撲防雷納德，「我試著讓球隊感到振奮，我認為過去幾週隊我們來說有點陷入一團迷霧當中，每支球隊都會經歷過。我只是試著創造能量，為這支球隊帶來良好氛圍。或許他有投進的話會更好吧，但我只是想讓大家可以笑一下，提升士氣。」

巧合的是，湖人一哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）以曾做過類似舉動，他曾在2019年對上老鷹的比賽中，試圖賞給朗度（Rajon Rondo）一記火鍋。美媒《CBS Sports》指出，詹皇當時的舉動也屬於開玩笑性質，因為詹皇有確保朗度不會放槍，且當時朗度在比賽稍早也假裝要傳高吊球給詹皇，而當時湖人戰績為23勝3敗，球隊氣氛極佳。

快艇在今天的比賽前，過去18場僅拿下8勝10敗，今天贏球後戰績來到43勝25敗，位居西部第4名，但距離第5名的鵜鶘僅有1場勝差。

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