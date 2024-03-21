NBA》怎麼看勇士新星遭遇低潮？ 主帥受訪分享看法

波傑姆斯基。（資料照，今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕開季後就一直表現不錯的勇士新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski）近期突然遇到一段小低潮，對此總教練柯爾（Steve Kerr）談到了對他目前狀況的看法。

美國時間周二柯爾在接受灣區當地播客節目訪問時，就談到了波傑姆斯基的掙扎，及前幾天他在對上尼克時上場25分鐘但一分未得的狀況：「他的確度過了一個非常艱難的夜晚，但在球季已經進行了三分之二，而他也獲得非常多的上場機會的情況下，以他還是一位新秀的狀態下，發生這些事是可以被預料的。」

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柯爾繼續說道：「但對他來說我認為最重要的，是能繼續透過比賽回放，來讓他知道自己能改進的方向，提醒那些對他來說真正重要的細節。但我一定也不擔心他，他是一位非常優秀的年輕選手，打球時充滿活力及力量，同時也為球隊帶來非常大的幫助。」

波傑姆斯基近期在投籃及得分方面表現不佳，在過去三場比賽中他僅18投6中，場均得到5.3分、4籃板和3.7次助攻，從美國時間2月15開始，波傑姆斯基就頂替K.湯普森開始擔任球隊先發，但在考慮他近期遭逢低潮的情況下，勇士很有可能會在對上灰熊的比賽時調整先發陣容。

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