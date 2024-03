MLB》初登板震撼教育！山本由伸首局狂掉5分寫生涯紀錄（影音）

山本由伸初登板遭震撼教育。(美聯社)

〔記者龔乃玠/綜合報導〕道奇隊今天籠罩在翻譯水原一平涉賭的低迷風波,山本由伸也受到影響,今天大聯盟初登板首局就遭到震撼教育,狂掉5分。

山本首局就被柏格茲敲安,再觸身小塔斯提,隨後被柯朗沃斯敲三壘安打,失掉2分,隨後山本控球又不穩,陸續再被坎普沙諾和韋德敲出適時安打,單局就掉5分。

山本由伸首局就投了43球,多達23顆壞球,被敲4支安打,狂掉5分。

山本由伸在日職連續3年拿下投手四冠王、連3年澤村賞,堪稱日職近代最強投手。自從2019年起,山本由伸「整年」從未在首局失掉超過5分,最多的是2020年、2022年,一整年在首局僅掉5分,去年一整季在首局更是只掉2分,未料今天大聯盟初登板首局就掉5分。

