MLB》初登板震撼教育！山本由伸首局狂掉5分寫生涯紀錄（影音）

山本由伸初登板遭震撼教育。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕道奇隊今天籠罩在翻譯水原一平涉賭的低迷風波，山本由伸也受到影響，今天大聯盟初登板首局就遭到震撼教育，狂掉5分。

山本首局就被柏格茲敲安，再觸身小塔斯提，隨後被柯朗沃斯敲三壘安打，失掉2分，隨後山本控球又不穩，陸續再被坎普沙諾和韋德敲出適時安打，單局就掉5分。

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山本由伸首局就投了43球，多達23顆壞球，被敲4支安打，狂掉5分。

山本由伸在日職連續3年拿下投手四冠王、連3年澤村賞，堪稱日職近代最強投手。自從2019年起，山本由伸「整年」從未在首局失掉超過5分，最多的是2020年、2022年，一整年在首局僅掉5分，去年一整季在首局更是只掉2分，未料今天大聯盟初登板首局就掉5分。

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