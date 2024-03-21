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UBA》政大挑戰4連霸盼寫歷史 王凱裕7度攻蛋有期許

2024/03/21 17:41

政治大學王凱裕出席UBA決賽記者會。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕112年UBA大專籃球聯賽決賽22至24日在台北小巨蛋登場，闖進決賽的各隊今天齊聚一堂，衛冕軍政治大學4強對決「黑馬」虎尾科大，政大主帥陳子威期待球隊完成在UBA設立25歲條款後的首次4連霸。

政大過去3年在小巨蛋拿下6連勝，完成3連霸壯舉，這季以全勝之姿進軍4強，首戰要碰上由昔日子弟兵盧譽誠領軍的虎科，陳子威認為別具意義，「過去我在師大當教練時他還是球員，後來成為我的助教，彼此非常熟悉。」

這次前進小巨蛋，陳子威表示，今年目標一致，希望能完成UBA設立25歲條款後4連霸的紀錄，全隊現在氣勢高昂。碰上同樣有外籍生坐鎮的虎科，陳子威認為，無論暑假移地訓練、佛光盃都有和外籍生交手經驗，球員無須擔心這部分。

得分箭頭之一的宋昕澔先前複賽腳踝扭傷，雖已恢復訓練，但目前尚未確定能否在4強復出，陳子威強調，以保護球員優先，且相信其他球員包含莊朝勝、王凱裕等人能跳出來，頂上他的火力缺口。

陳子威今天特別帶了大四的王凱裕出席記者會，7度前進小巨蛋的他認為，這地方非常神聖，氣氛很棒，但一點失誤都不能發生，也希望拿出最好表現來幫助球隊。

UBA二級以及一般組冠軍戰先在週五登場，女二級由成軍第2年的中信學院，挑戰3度重返最高殿堂的台北商大，男二級由黎明學院、中原大學強碰，爭取隊史UBA首冠。一般組部分，女子組由政大女籃110學年度後，再遇台中科大直指后座，海洋大學力拚3冠得主亞東科大。

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