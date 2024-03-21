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世界盃資格賽》11打10優勢沒把握 台灣男足主場不敵吉爾吉斯吞3連敗

2024/03/21 18:06

台灣男足。（資料照，足協提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男足今天在高雄楠梓足球場迎來2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪，「魔法教頭」懷特（Gary White）開賽不久就被趕出場，對手吉爾吉斯也有球員手球並累積兩張黃牌也出場，台灣隊近70分鐘有人數優勢卻無法趁勢追擊，下半場被對手兩度破門，最終以0：2不敵吉爾吉斯。

台灣隊在第二輪跟馬來西亞、吉爾吉斯、阿曼同組，只是前兩場主場踢馬來西亞、客場戰阿曼都落敗，而吉爾吉斯則贏阿曼、輸馬來西亞。另外，台灣去年杭州亞運對上目前世界排名104的吉爾吉斯，當時以輸球收場。

吉爾吉斯的達特耶夫（Said Datsiev）開賽8分鐘對秦文彥犯規吞黃牌，而「魔法教頭」懷特隨即衝入場內抗議，結果吞紅牌被趕出場，導致台灣隊少了主帥督軍，但達特耶夫在24分鐘又手球拿到黃牌，累積兩張黃牌直接紅牌出場，只是台灣隊雖然有人數優勢，但上半場還是無法有很好的射門，兩隊半場0：0。

吉爾吉斯下半場54分鐘把握進攻機會，台灣球員追趕不及並在禁區犯規，吉爾吉斯獲12碼罰球，隊長基欽（Valery Kichin）操刀突破地主的大門。面臨落後的台灣隊，努力尋找突破對手防線的機會，71分鐘高偉傑禁區內起腳，卻被對方門將撲出，再來高偉傑79分鐘又有機會但還是被門將毀掉，且吉爾吉斯的默克（Kai Merk）把握反擊機會用速度撕裂台灣隊防線並成功破門，最終台灣也始終無法攻破對方大門，吞下3連敗。

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