MLB》山本由伸初登板炸裂 松坂大輔直言「不對勁」、盼找回1優勢

山本由伸。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍強投山本由伸金在首爾迎來大聯盟正式初登板，表現卻相當慘烈，僅投1局就狂丟5分。而擔任日本《朝日電視台》球評的前大聯盟名投「平成怪物」松坂大輔，也點出山本此役問題所在。

在山本今天登板前，爆出大谷翔平的翻譯水原一平涉及非法賭博，更被指控涉嫌大規模竊取大谷的資金而遭道奇開除的意外事件。面對這種情況，松坂大輔認為山本在比賽前「看起來非常冷靜」。

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然而山本由伸的投球內容荒腔走板，第一局控球就出現不少狀況，投了43球就多達23顆壞球，不僅丟出觸身球，還被擊出4支安打，狂丟5分後黯然退場。山本退場後，總教練羅伯斯（Dave Roberts）也上前與山本交談，松坂大輔認為羅伯斯是在鼓勵山本。

而談到山本的投球狀況，松坂大輔直言不太對勁，「這不像平常的他，高角度和低角度的控制並不是說非常好，尤其是直球沒有很穩定，在比賽中就覺得不像平常的他。不只是直球，其他的變化球種也沒有辦法和打者做很好的對決。」

至於未來如何修正，松坂大輔說道，「雖然我不知道牛棚時的狀況如何，但是如果在牛棚表現得不錯的話，希望也能在比賽中找到相同感覺，先發投手就算在比賽中慢慢修正也是來得及的。」同時他也表示，能在比賽中修正也正是山本的優勢，期待他下次登板能做到這點。

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