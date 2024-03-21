WTT支線賽》4局大戰不敵印度好手 莊智淵無緣爭奪生涯第6冠

莊智淵在男單4強賽不敵印度選手，無緣爭冠。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕42歲老將莊智淵今晚在WTT貝魯特支線賽男單4強賽，雖奮力救回兩個賽末點，最終仍以1:3不敵世界排名103的印度好手賈納納塞卡倫，無緣爭冠。

世界排名39的莊智淵過去三度遭遇賈納納塞卡倫拿下兩勝，唯一敗績是2019年亞洲杯以0:3敗北，上一次在2022年札格瑞布挑戰賽則以直落三獲勝。

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莊智淵今天接發球不順，首局就被吃了4顆發球，以8:11讓出。第2局，莊智淵在8:10逆境下連續化解兩個局點後，以13:11扳回一城。

關鍵第3局，莊智淵一度克服開局1:6落後，利用正手發球搶攻追到7平，但隨後被對手打出一波4:1反擊，8:11再掉1局。

第4局，莊智淵再度面臨7:10落後困境，他放手一搏，在相持球大戰中驚險化解兩個賽末點追成9:10，可惜最後在相持時反手回擊掛網，9:11飲恨。

另一場4強賽，世界排名74的印度新秀塔卡爾也以直落三扳倒世界排名45的南韓好手安宰賢，使得決賽將成為「印度內戰」。

女單方面，世界排名39的陳思羽面對60歲的直板顆粒老將倪夏蓮，前三板依舊找不到破解之道，以7:11、9:11、4:11苦吞對戰2連敗，同樣無緣爭冠。

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