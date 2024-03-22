MLB》最強翻譯水原一平涉賭殞落！日媒嘆體壇一大損失：原本前途無量...

大谷翔平與水原一平。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流巨星大谷翔平的翻譯水原一平，今被爆出因非法賭博遭球隊解雇，日本媒體也採訪到在日本職棒長期擔任洋將翻譯的人士，直言水原一平爆出醜聞，對體壇來說是一大損失。

《東京體育》撰文指出，水原一平作為翻譯的所累積的專業程度顯而易見，也因此他爆出醜聞令人備感失望。一名曾在日職擔任洋將翻譯的人士受訪，分享當翻譯的辛苦談，「這份工作不是非常穩定，越多經驗才會受到重視，經驗短淺的人有可能一下子就消失了。在建立起口碑前沒有什麼立場，做的都是困難的工作。」

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他繼續說道，「水原一平不只被大谷，也被其他選手和球隊信任，能達到這個受人景仰的地位也是花了許多時間，擁有和他一樣高度的人並不多，他也是個被年輕翻譯所崇拜的對象。」報導指出，水原的地位不只是因為運氣或者和選手很有緣，作為翻譯的實力不用說，觀察周遭和周圍的溝通能力更是一流。

報導提到，損失水原的並非只有大谷，他在去年經典賽也擔任日本武士隊翻譯，並在招募日裔好手努特巴爾（Lars Nootbaar）中也扮演的非常重要的角色，最初和他取得聯繫的正是水原。日媒表示，水原擁有著超過翻譯的影響力，已經可以算是個獨一無二的存在，他個人原本也是前途無量。

報導總結，水原不只提高了體育產業中翻譯的價值，原本對同行後輩來說也是被景仰的對象，一直以來更是對於大谷的於公於私都照顧得面面俱到，沒想到爆出醜聞。不僅相當可惜，代價也非常巨大。

儘管水原一平已被道奇開除，並將繼續接受調查，但根據《The Athletic》道奇記者阿達亞（Fabian Ardaya）報導，目前大谷翔平並不會受到任何禁賽或聯盟警告，同時大聯盟官方也沒有打算啟動調查大谷。

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