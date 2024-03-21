MLB》大聯盟本季首轟！貝茲越打越遠夯出2分砲 還賺到1台車（影音）

貝茲。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今與教士在韓韓首爾系列賽迎來第2戰，擔任開路先鋒的道奇強打貝茲（Mookie Betts）手感也越來越火燙，在5局下更夯出2分砲，也是本季大聯盟第一發全壘打，而貝茲不僅讓道奇追近比分，還幫自己賺到一輛免費轎車。

道奇今推出山本由伸先發，不過他的初登板僅投1局就失5分退場，但道奇打線也祭出兇猛火力，將教士先發投手瑪斯古夫（Joe Musgrove）2.2局提前打退場。而貝茲在3局下更是敲出炸牆二壘安打，幫助道奇追近至6：9。

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5局下再度輪到貝茲打擊，這回面對後援右投金恩（Michael King），貝茲逮中一記內角伸卡球，一棒將小白球扛出左、中外野方向形成2分砲，擊球初速101.5英里，飛行距離400英尺，道奇再度追近為8：10。

另外，韓國知名汽車品牌「現代汽車」也有參與這次大聯盟首爾海外系列戰的贊助，更會向這2戰當中擊出全壘打的球員送出IONIQ 5車款電動轎車。因此貝茲這支全壘打不但是大聯盟本季首轟，也將讓他獲得一台免費轎車。

不過道奇在6、7局上又各掉1分，目前7局上半打完以8：12落後教士。

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