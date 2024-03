MLB》大聯盟本季首轟！貝茲越打越遠夯出2分砲 還賺到1台車（影音）

貝茲。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇今與教士在韓韓首爾系列賽迎來第2戰,擔任開路先鋒的道奇強打貝茲(Mookie Betts)手感也越來越火燙,在5局下更夯出2分砲,也是本季大聯盟第一發全壘打,而貝茲不僅讓道奇追近比分,還幫自己賺到一輛免費轎車。

道奇今推出山本由伸先發,不過他的初登板僅投1局就失5分退場,但道奇打線也祭出兇猛火力,將教士先發投手瑪斯古夫(Joe Musgrove)2.2局提前打退場。而貝茲在3局下更是敲出炸牆二壘安打,幫助道奇追近至6:9。

5局下再度輪到貝茲打擊,這回面對後援右投金恩(Michael King),貝茲逮中一記內角伸卡球,一棒將小白球扛出左、中外野方向形成2分砲,擊球初速101.5英里,飛行距離400英尺,道奇再度追近為8:10。

另外,韓國知名汽車品牌「現代汽車」也有參與這次大聯盟首爾海外系列戰的贊助,更會向這2戰當中擊出全壘打的球員送出IONIQ 5車款電動轎車。因此貝茲這支全壘打不但是大聯盟本季首轟,也將讓他獲得一台免費轎車。

不過道奇在6、7局上又各掉1分,目前7局上半打完以8:12落後教士。

The first HR of the 2024 season belongs to @mookiebetts! #SeoulSeries pic.twitter.com/PtSrfxBHNY